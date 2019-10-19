بسكرة : قافلة مشتركة للتعريف بإنتاج وتوزيع عربات مرسيدس بنز 

وقد كان للجمهور الفرصة للاطلاع عن كثب بمحطتين مختلفتين بكل من القنطرة وعاصمة الولاية، على تشكيلة من المنتجات الصناعية للشركة الجزائرية لتوزيع عربات مرسيدس بنز المتمثلة في سيارات وشاحنات بالإضافة الى متابعة عرض حول هذه الصناعة بالجزائر.

وتتشكل هذه القافلة المشتركة التي كانت لها محطات مماثلة بسطيف وباتنة، من شاحنتين من نوع " زيتروس" وشاحنة واحدة من نوع " اكتروس " الى جانب عربة من نوع مرسيدس ج.300 .

للإشارة فان عربات هذه القافلة التي ستنتقل الى ولاية الوادي ثم توقرت من المرتقب ان تشارك في فعاليات معرض دولي بحاسي مسعود ايام 22، 23 و24 اكتوبر الجاري .