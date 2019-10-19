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بسكرة : قافلة مشتركة للتعريف بإنتاج وتوزيع عربات مرسيدس بنز 

  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 17:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

بسكرة ـ حطت ببسكرة يومي الجمعة والسبت قافلة مشتركة للجيش الوطني الشعبي والشركة الجزائرية لتوزيع عربات مرسيدس بنز،  "لأجل التعريف بإنتاج وتوزيع عربات المؤسسة".

وقد كان للجمهور الفرصة للاطلاع عن كثب بمحطتين مختلفتين بكل من القنطرة وعاصمة الولاية، على تشكيلة من المنتجات الصناعية للشركة الجزائرية لتوزيع عربات مرسيدس بنز المتمثلة في سيارات وشاحنات بالإضافة  الى متابعة عرض حول هذه الصناعة بالجزائر.

وتتشكل هذه القافلة المشتركة التي كانت لها محطات مماثلة بسطيف وباتنة، من شاحنتين من نوع " زيتروس" وشاحنة واحدة من نوع " اكتروس " الى جانب عربة من نوع مرسيدس ج.300 .

للإشارة فان عربات هذه القافلة التي ستنتقل الى ولاية الوادي ثم توقرت من المرتقب ان تشارك في فعاليات معرض دولي بحاسي مسعود ايام 22، 23 و24 اكتوبر الجاري .

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بسكرة : قافلة مشتركة للتعريف بإنتاج وتوزيع عربات مرسيدس بنز 
  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 17:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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