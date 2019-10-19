دراسة مشروع إعداد مخطط التهيئة الحضرية ل"المدية الكبرى"

المدية- درس المجلس تنفيذي لولاية المدية مؤخرا مشروع إعداد مخطط رئيسي للتهيئة الحضرية لـ "المدية الكبرى" وذلك بهدف تحديد المحاور الرئيسية للتوسع الحضري والمناطق المراد تعميرها في المستقبل القريب. حسبما علم اليوم السبت من مصالح الولاية.

ويعد إعداد مخطط رئيسي للتهيئة الحضرية ما بين البلديات والذي يشمل بلديات المدية، دراع سمار و تمزقيدة بالإضافة إلى جزء من بلدية وزرة "الحل الوحيد" لتجاوز مشكل ندرة العقار الذي يحول دون التوسع الحضري للمدينة الرئيسية للولاية الذي تعاني من ضغط كبير في الطلب على السكن والمرافق العمومية، استنادا لتوضيحات المصدر.

ويهدف المشروع، وفقًا للمصدر نفسه، إلى تزويده بأداة للتعمير "لا غنى عنها" تحسبا لعمليات تعمير وتهيئة مستقبلية داخل هذه المنطقة الجغرافية الكبيرة، ما من شأنه تحديد أرضيات جديدة لتجسيد وبرمجة مشاريع سكنية أو غيرها.

كما يقضي بتسهيل عملية أخذ ودمج المساحات الأرضية "القابلة للتعمير" مع مراعاة الحفاظ على القطاع الفلاحي لاسيما الأراضي المستغلة استنادا لذات المصدر الذي أشار إلى أن هذا المشروع سيحدد المناطق المهددة بالفيضانات أو خطر الانهيارات الأرضية التي ينبغي استبعادها من أي عملية تعمير في المستقبل.