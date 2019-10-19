Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دراسة مشروع إعداد مخطط التهيئة الحضرية ل"المدية الكبرى"

  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 16:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

المدية- درس المجلس تنفيذي لولاية المدية مؤخرا مشروع إعداد مخطط رئيسي للتهيئة الحضرية لـ "المدية الكبرى" وذلك بهدف تحديد المحاور الرئيسية للتوسع الحضري والمناطق المراد تعميرها في المستقبل القريب. حسبما علم اليوم السبت من مصالح الولاية.

ويعد إعداد مخطط رئيسي للتهيئة الحضرية ما بين البلديات والذي يشمل بلديات المدية، دراع سمار و تمزقيدة بالإضافة إلى جزء من بلدية وزرة "الحل الوحيد" لتجاوز مشكل ندرة العقار الذي يحول دون التوسع الحضري للمدينة الرئيسية للولاية الذي تعاني من ضغط كبير في الطلب على السكن والمرافق العمومية، استنادا لتوضيحات المصدر.

ويهدف المشروع، وفقًا للمصدر نفسه، إلى تزويده بأداة للتعمير "لا غنى عنها" تحسبا لعمليات تعمير وتهيئة مستقبلية داخل هذه المنطقة الجغرافية الكبيرة، ما من شأنه تحديد أرضيات جديدة لتجسيد وبرمجة مشاريع سكنية أو غيرها.

كما يقضي بتسهيل عملية أخذ ودمج المساحات الأرضية "القابلة للتعمير" مع مراعاة الحفاظ على القطاع الفلاحي لاسيما الأراضي المستغلة استنادا لذات المصدر الذي أشار إلى أن هذا المشروع سيحدد المناطق المهددة بالفيضانات أو خطر الانهيارات الأرضية التي ينبغي استبعادها من أي عملية تعمير في المستقبل.

           

كلـمات مفتـاحيــة :
دراسة مشروع إعداد مخطط التهيئة الحضرية ل"المدية الكبرى"
  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 16:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.19

ضرورة تجنيد قواعد المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء لإنجاح الانتخابات الرئاسية

19.10.19

الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب: الاولوية لكتاب الشباب

19.10.19

صالون الجزائر الدولي للكتاب: "كراسك" وهران يشارك بأربعة منشورات جديدة 

19.10.19

خنشلة:  أزيد من مليار و400 مليون دج لإنجاز وتهيئة 4 مناطق نشاطات صناعية

19.10.19

المسيلة : مد 514 كلم من الألياف البصرية منذ بداية العام الجاري

19.10.19

"الانتخابات الرئاسية هي المخرج الحقيقي من أجل آفاق مستقبلية و دولة جديدة"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري

19.10.17

تنصيب المندوبين الولائيين للسلطة المستقلة للانتخابات والشروع في تكوينهم

19.10.14

فلاحة: الجزائر لن تستورد القمح الصلب والشعير في 2019