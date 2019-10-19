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باتنة:  وقفة سلمية لمساندة الانتخابات الرئاسية والاستقرار في البلاد 

  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 15:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
باتنة:  وقفة سلمية لمساندة الانتخابات الرئاسية والاستقرار في البلاد 

باتنة - نظم اليوم السبت عشرات المواطنين بمدينة باتنة وقفة سلمية لمساندة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ومن أجل "الحفاظ على استقرار البلاد"، حسب ما لوحظ .

وقد تجمع هؤلاء المواطنون الذين ينحدرون من مختلف أطياف المجتمع في البداية أمام النصب التذكاري للشهيد مصطفى بن بولعيد بالممرات التي تحمل اسمه بوسط مدينة باتنة حيث تمت الإشادة في كلمة ألقيت بالمناسبة بدور الجيش الوطني الشعبي في المحافظة على أمن واستقرار البلاد و أن مساندته (الجيش الوطني الشعبي) والالتفاف حوله هو "الإبقاء على البلاد واقفة وصامدة".

و جاء في الكلمة أيضا أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية "واجب وطني يخرج الجزائر من نفق المرحلة الانتقالية المظلم إلى دولة المؤسسات التي يبنيها الشعب باعتباره السيد عن طريق اختيار الأنسب والأفضل من أبناء الجزائر التي تبقى مصلحتها فوق كل اعتبار" .

ومن بين الشعارات التي كتبت على اللافتات المرفوعة خلال هذه الوقفة: "الجيش الوطني الشعبي، الحصن الحصين للشعب والوطن في كل الأحوال والظروف" و "الجيش خط أحمر والشعب خط أحمر".

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باتنة:  وقفة سلمية لمساندة الانتخابات الرئاسية والاستقرار في البلاد 
  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 15:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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