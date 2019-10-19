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أمطار رعدية مرتقبة ابتداء من ظهيرة السبت على منطقة الهقار والطاسيلي

  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 143 مرات
أمطار رعدية مرتقبة ابتداء من ظهيرة السبت على منطقة الهقار والطاسيلي

الجزائر - يرتقب تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم السبت على منطقة الهقار والطاسيلي لتخص على وجه التحديد شرق تمنراست وجنوب إليزي بأقصى جنوب البلاد، حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له.

وأوضح ذات المصدر أن كمية الأمطار المرتقبة قد تصل أو تتجاوز 20 ملم محليا و هذا طوال مدة صلاحية هذه النشرية إلى تمتد من السبت على الساعة الثالثة بعد الظهر إلى غاية التاسعة من صباح يوم غد الأحد مع تسجيل هبوب رياح مصحوبة برعود.

آخر تعديل على السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 18:10
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أمطار رعدية مرتقبة ابتداء من ظهيرة السبت على منطقة الهقار والطاسيلي
  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 143 مرة   شارك

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