باتنة : وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة في حادث مرور

باتنة - توفي 4 أشخاص وأصيب آخر بجروح بليغة في حادث مرور وقع مساء أمس الجمعة ببلدية لازرو بولاية باتنة، حسبما أكده لوأج المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم الأول حسان يحي الشريف.

ونجم الحادث وفق المصدر جراء اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و51 سنة بعين المكان وهم امرأتين وشابين من بينهم سائق المركبة فيما أصيبت شابة أخرى كانت معهم وتبلغ من العمر 24 سنة بجروح بليغة .

وتم وفق المصدر نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة الذي حولت الجريحة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية به.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لوحدات سريانة وعين جاسر وجرمة في هذا الحادث الذي فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسبابه وملابساته يضيف المصدر.