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هزة أرضية بقوة 4 درجات بولاية عين تيموشنت

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
هزة أرضية بقوة 4 درجات بولاية عين تيموشنت

الجزائر- سجلت, يوم الجمعة في حدود سا16 و 54 دقيقة, هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر بعين تيموشنت, حسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

وقد حدد مركز الهزة بعشرين كيلومترا شمال الولاية, يوضح المصدر ذاته.

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آخر تعديل على الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:48
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هزة أرضية بقوة 4 درجات بولاية عين تيموشنت
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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