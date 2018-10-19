هزة أرضية بقوة 4 درجات بولاية عين تيموشنت

وقد حدد مركز الهزة بعشرين كيلومترا شمال الولاية, يوضح المصدر ذاته.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- سجلت, يوم الجمعة في حدود سا16 و 54 دقيقة, هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر بعين تيموشنت, حسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.
وقد حدد مركز الهزة بعشرين كيلومترا شمال الولاية, يوضح المصدر ذاته.
اقرأ أيضا: هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات بسور الغزلان بولاية البويرة