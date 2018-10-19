هزة أرضية بقوة 4 درجات بولاية عين تيموشنت

الجزائر- سجلت, يوم الجمعة في حدود سا16 و 54 دقيقة, هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر بعين تيموشنت, حسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.