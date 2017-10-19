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ميناء وهران: تصدير زهاء 30 ألف طن من الحديد المسلح نحو كندا

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 12:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
ميناء وهران: تصدير زهاء 30 ألف طن من الحديد المسلح نحو كندا

وهران - يتم حاليا على مستوى ميناء وهران شحن أولى عمليات تصدير مادة الحديد المسلح نحو كندا بحمولة إجمالية تقدر ب 30 ألف طن، حسبما أستفيد لدى ذات المؤسسة المينائية.

وسيتم نقل هذه الحمولة التي يبلغ طول الوحدة الواحدة 15 مترا المنتجة من قبل مركب الحديد والصلب "توسيالي" ببطيوة على متن باخرة يصل طولها إلى 200 متر ، وفق نفس المصدر مشيرا الى أن عملية الشحن تسير في ظروف جيدة مع اتخاذ جميع الإجراءات بما في ذلك الجانب اللوجستيكي.

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للإشارة فقد تم خلال شهر ديسمبر المنصرم تصدير 11 ألف طن من الحديد المسلح المنتج من قبل ذات المركب نحو الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من ميناء وهران.

ويتوقع مركب الحديد والصلب "توسيالي" ببطيوة تحقيق صادرات أخرى خلال العام الجاري بمعدل شحنتين شهريا انطلاقا من ميناء وهران ، وفق المصدر ذاته.

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ميناء وهران: تصدير زهاء 30 ألف طن من الحديد المسلح نحو كندا
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 12:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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