Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ولاية الجزائر: مقتل شخص اثر حادث سير بمحاذاة الصابلات

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 11:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

الجزائر - لقي شخص حتفة بالجزائر العاصمة صباح اليوم الخميس بالطريق الرابط بين حسين داي باتجاه الجزائر وسط، بعد ان دهسته سيارة عندما كان بصدد قطع الطريق بمحاذاة الصابلات، حسبما علم عن مصدر من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية  في تصريح ل/واج ان حادث سير مميت وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة، غير بعيد عن منتزه الصابلات.

تمثل الحادث في دهس سيارة لشخص كان بصدد قطع الطريق السريع من حسين داي باتجاه الجزائر وسط، حيث لفظ الضحية انفاسه الاخيرة بعين المكان.

وأضاف المصدر ان اعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لمحمد بلوزداد تنقلوا فورا الى موقع الحادث، حيث تم نقل الضحية البالغ من العمر 54 سنة، الى مصلحة حفظ الجثث بالعالية، فيما تم تسخير لعملية التدخل سيارة اسعاف و شاحنة إطفاء.

وعاد الملازم بن خلف الله الى التأكيد مرة أخرى على ضرورة احترام قانون المرور سواء من قبل سائقي المركبات او الراجلين، تفاديا لوقوع لمزيد من الحوادث الاليمة.

آخر تعديل على الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 12:01
كلـمات مفتـاحيــة :
ولاية الجزائر: مقتل شخص اثر حادث سير بمحاذاة الصابلات
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 11:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.17

حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص واصابة 24 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة  

19.10.17

اللجنة ال4 للأمم المتحدة تتبنى لائحة جديدة تؤكد حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير

19.10.17

ميناء وهران: تصدير زهاء 30 ألف طن من الحديد المسلح نحو كندا

19.10.17

دعوة إلى "تثمين" التعاون العربي-الصيني في مجال الإعلام لمواجهة مختلف التحديات 

19.10.17

"المهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية " يختار لدورته ال15 شعار يطالب بوقف القمع

19.10.17

ولاية الجزائر: مقتل شخص اثر حادث سير بمحاذاة الصابلات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.14

الجيدو/ البطولة العالمية أواسط: 10 مصارعين يمثلون الجزائر في موعد مراكش

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

افتتاح معرض صور "اكتشف" على مستوى حصن 23

19.10.14

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية: الطبعة ال18 بوهران ما بين 25 و30 ديسمبر

19.10.15

قايد صالح: قطار الجزائر وضع على السكة "الصحيحة والمأمونة"