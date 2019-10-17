ولاية الجزائر: مقتل شخص اثر حادث سير بمحاذاة الصابلات

الجزائر - لقي شخص حتفة بالجزائر العاصمة صباح اليوم الخميس بالطريق الرابط بين حسين داي باتجاه الجزائر وسط، بعد ان دهسته سيارة عندما كان بصدد قطع الطريق بمحاذاة الصابلات، حسبما علم عن مصدر من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية في تصريح ل/واج ان حادث سير مميت وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة، غير بعيد عن منتزه الصابلات.

تمثل الحادث في دهس سيارة لشخص كان بصدد قطع الطريق السريع من حسين داي باتجاه الجزائر وسط، حيث لفظ الضحية انفاسه الاخيرة بعين المكان.

وأضاف المصدر ان اعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لمحمد بلوزداد تنقلوا فورا الى موقع الحادث، حيث تم نقل الضحية البالغ من العمر 54 سنة، الى مصلحة حفظ الجثث بالعالية، فيما تم تسخير لعملية التدخل سيارة اسعاف و شاحنة إطفاء.

وعاد الملازم بن خلف الله الى التأكيد مرة أخرى على ضرورة احترام قانون المرور سواء من قبل سائقي المركبات او الراجلين، تفاديا لوقوع لمزيد من الحوادث الاليمة.