صحة: بعث قريبا أشغال انجاز "مركب الأم و الطفل" بالبويرة

البويرة - سيتم قريبا بعث مشروع بناء مركب استشفائي "الأم والطفل" بالبويرة بعد رفع التجميد عن هذه العملية المسجلة لفائدة الولاية منذ 2011، حسبما علم يوم الأربعاء من المدير المحلي للصحة، محمد لعايب.

ووفقا للتفاصيل المقدمة من قبل المسؤول الأول عن القطاع بالبويرة فان الدراسات الخاصة بهذا المشروع قد انتهت فيما رصد لانجازه غلاف مالي بقيمة ملياري دج.

وأوضح السيد العايب أنه "تم تهيئة أرضية تقع عند المخرج الشمالي لمدينة البويرة لإنجاز هذا المركب المتخصص في أمراض النساء والتوليد وطب الأطفال بسعة 80 سريراً ".

و قال: "سيتم منح مدة لا تقل عن 24 شهرًا للمؤسسة المكلفة بالانجاز لاستكمال هذا المشروع المهم".

من جهة أخرى استنكر مدير الصحة بالولاية التأخير الكبير الذي يسجله مشروع بناء مستشفى جديد 120 سرير في مشدالة (شرق البويرة) الذي انطلقت أشغاله منذ يونيو 2014 موازاة مع بعث مشاريع مماثلة بكل من برج خريس وعين بسام.

وقال: أن "المشروع تقريبا متوقف، عقدنا اليوم الأربعاء اجتماع مع مختلف الأطراف لتحديد المشاكل و إيجاد الحلول لدفع وتيرة العمل".

وأضاف أن "الأشغال تجري بوتيرة مقبولة بالنسبة لمستشفيي برج خريس وعين بسام الجديدين".