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المدرسة الوطنية العليا للجمارك بوهران : تخرج الدفعة الثالثة لضباط الفرق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 17:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
المدرسة الوطنية العليا للجمارك بوهران : تخرج الدفعة الثالثة لضباط الفرق

وهران - احتضنت المدرسة الوطنية العليا للجمارك لوهران اليوم الأربعاء حفل تخرج الدفعة الثالثة لضباط الفرق، تحت إشراف المدير العام للجمارك، محمد وارث.

وتتكون هذه الدفعة من 81 ضابطًا وتمت تسميتها باسم شهيد الواجب المرحوم حوى عبد القادر، حيث تم بالمناسبة التذكير بالمشوار المهني للفقيد.

وأبرز مدير المدرسة الوطنية العليا للجمارك بوهران، المفتش العميد أحمد زرقة، البعد النوعي للتكوين الذي تقدمه هذه المدرسة.

وفي كلمته الترحيبية، أكد ذات المسؤول على الجانب المتعدد التخصصات للتكوين، مشيراً إلى أنه تم تخرج 14 دفعة من الجمركيين في مختلف التخصصات منذ أن تم افتتاح هذه المدرسة بوهران في ديسمبر 2003.

وأبرز أيضا أن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال توجد في صلب البرامج التكوينية، مما يسمح للمتخرجين بأداء مهامهم بكل فعالية مستقبلا.

كما أعلن السيد زرقة أن مؤسسته تطمح إلى الحصول على اعتماد المنظمة العالمية للجمارك، مشيرًا إلى أن الملف قيد الإعداد.

وفي تصريح للصحافة عقب الحفل، أكد المدير العام للجمارك أن "الدفعة الجديدة للضباط ستساهم في مكافحة الجريمة الجمركية بجميع أشكالها".

كما أكد على الدور الذي يقوم به سلكه مشيرا خصوصا الى "حماية الاقتصاد الوطني وترقيته".

وقدمت مختلف الوحدات الجمركية استعراضات خلال الحفل، الذي تميز أيضا بزيارة معرض حول أنشطة الجمارك.

ويعد الفقيد حوى عبد القادر الذي حملت الدفعة الجديدة لضباط الفرق اسمه من مواليد 18 يوليو 1968 بالمطمر (ولاية غليزان). وقد التحق بسلك الجمارك في 13 نوفمبر 1993 بعدما تلقى تكوينه بمدرسة الجمارك بتارقة (عين تموشنت)، وشارك في عدة عمليات لمكافحة التهريب أسفرت عن حجز كميات هامة من مختلف المواد.

وتوفي الفقيد في الفاتح أغسطس الفارط عن عمر ناهز الـ51 عاما بعد آخر عملية شارك فيها للقبض على المهربين بغليزان، تاركا وراءه زوجة وأربعة أطفال.

وكان حفل التخرج هذا مناسبة للتذكير بالخصال المهنية والإنسانية الحميدة للفقيد، وذلك بحضور عائلته والسلطات المحلية وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 17:50
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المدرسة الوطنية العليا للجمارك بوهران : تخرج الدفعة الثالثة لضباط الفرق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 17:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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