أدرار/ تربية المائيات بالجنوب : توفير الغذاء وخفض تكاليف الطاقة عوامل كفيلة بترقية الشعبة

و خلال هذا اللقاء الذي جرت أشغاله بقصر الثقافة بعاصمة الولاية في إطار إحياء اليوم العالمي للتغذية بمبادرة من المديرية العامة للصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تم إبراز الآفاق الواعدة لنشاط تربية المائيات بالمياه العذبة بمنطقة الجنوب و الذي استقطب عددا معتبرا من المستثمرين.
و في هذا الجانب، أشار المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بالوزارة الوصية أن اللقاء الذي نظم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر و ضم المتعاملين في مجال تربية المائيات من ولايات الجنوب يشكل "حلقة هامة في مسار مرافقة المزاولين لهذا النشاط لبلوغه النجاعة الكفيلة بمساهمته في ضمان الأمن الغذائي الوطني".
و أوضح السيد حموش طه أن الهيئات الوصية عازمة على إعطاء عناية قصوى لتربية الأسماك بالمياه العذبة بالوسط الصحراوي و مرافقة الإستثمار المحلي، سيما في ظل محدودية الثروات البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي لا يمكنها – حسبه-- تغطية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية ، مما يستدعي – كما أضاف-- استغلال كافة القدرات المائية الوطنية بالشمال و الجنوب .
و أشار ذات المسؤول المركزي أن إستراتيجية مرافقة نشاط تربية المائيات يهدف إلى بلوغ إنتاج 200.000 طن من الأسماك سنويا ، حيث ساهمت جهود دعم الوزارة الوصية – حسبه-- في تسجيل ديناميكية متصاعدة للإستثمار في مجال تربية المائيات على المستوى الوطني.
و قد أثمرت تلك الجهود – يضيف ذات المتحدث-- على تجسيد 73 مشروعا في تربية المائيات بقدرة إنتاجية تجاوزت 30.000 طن سنويا منها 31 مشروعا لتربية المائيات في المياه العذبة إلى جانب تعزيز قدرات إدماج تربية المائيات بالوسط الفلاحي ، إلى جانب تكوين أكثر من 2.500 فلاحا في هذا المجال.
و استعرض السيد حموش بالمناسبة مجموعة من مشاريع الإستثمار الناجحة على غرار مشروع خاص بتربية سمك القط بولاية ورقلة بقدرة إنتاجية تفوق 3.000 طن سنويا، و مزرعة حاسي بن عبد الله بذات الولاية لاستزراع سمك الجمبري و المزرعة النموذجية لتربية أسماك المياه العذبة ببشار والتي ستستغل في المرافقة التقنية للمستثمرين و الفلاحين لإنجاز مشاريعهم.
وعرف اللقاء تقديم مداخلات تم من خلالها استعراض مختلف التجارب الناجحة في مجال تربية المائيات و الأنشطة المرتبطة بها على غرار إنتاج أغذية الأسماك و عوامل زيادة الإنتاج.
كما نظم معرض للمنتجات السمكية بالمياه العذبة التي تم جلبها من مختلف ولايات الجنوب لإبراز واقع هذا النشاط الإقتصادي و آفاقه الواعدة من خلال التعريف بآليات دعم و مرافقة أجهزة التشغيل.
وضمن التظاهرة ذاتها أقيمت أيضا حصة تذوق لأسماك المياه العذبة بمستثمرة تابعة لأحد الخواص بالمحيط الفلاحي "مراقن" شمال عاصمة الولاية.