باتنة : انطلاق أول قطار مهيأ لنقل طلبة الجامعة في تجربة نموذجية

باتنة - انطلق يوم الأربعاء أول قطار مهيأ لنقل طلبة الجامعة على خط عين التوتة - فسديس مرورا بمدينة باتنة حسب ما لوحظ .

وأكد بالمناسبة المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لـوأج ياسين بن جاب الله أن هذه المبادرة "نموذجية وهي أول تجربة" انطلقت من باتنة ومن المنتظر تعميمها عل المستوى الوطني مشيرا إلى وجود أكثر من 80 عربة قديمة تعود لحوالي 30 سنة سيتم إعادة تهيئتها لاستعمالها لهذا الغرض في ولايات أخرى.

وأضاف المصدر أن الطلب على هذه الوسيلة من النقل كان ملحا بباتنة من طرف الطلبة وأوليائهم خلال ال 10 سنوات الأخيرة، لذا جاءت الانطلاقة من هذه الولاية.

وقال المصدر في هذا السياق : "سنسعى لضمان استمرارها وعدم توقفها وتوفير كل الشروط الملائمة لتحسين خدماتها".

من جهته أوضح والي باتنة فريد محمدي أن خط النقل بالسكة الحديدية بين مدينتي عين التوتة و فسديس مرورا بباتنة سيضمن نقل الطلبة الجامعيين القاطنين بدائرة عين التوتة وضواحيها نحو جامعتي باتنة 1 الحاج لخضر وكذا باتنة2 الشهيد مصطفى بن بولعيد بفسديس عبر محطات توقف ستمكن أيضا من نقل طلبة باقي البلديات الأخرى القريبة من عاصمة الولاية نحو جامعة باتنة2 بعدد إجمالي يفوق ال 4 آلاف طالب يوميا منهم 1600 طالب كانوا يتنقلون بواسطة 66 حافلة من باتنة إلى فسديس.

وجاءت هذه المبادرة التي ستمكن الطلبة من الالتحاق بمقاعد الدراسة في أريحية من خلال 3 رحلات يومية مبرمجة في الصباح ومنتصف النهار وفي المساء بعد انتهاء الدراسة بعيدا عن الاكتظاظ المروري على محور باتنة فسديس يضيف ذات المسؤول وفق اتفاقية إطار أبرمت بين الخدمات الجامعية بالولاية و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .

و قد شارك والي باتنة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الطلبة الجامعيين في أول رحلة لهم انطلقت اليوم على متن القطار الذي هيئ خصيصا لنقلهم يوميا من محطة النقل بالسكة الحديدية من عين التوتة مرورا بنقطتي توقف الأولى بجامعة الحاج لخضر والثانية بمحطة القطار وكليهما بمدينة باتنة وصولا إلى محطة القطار بجامعة باتنة الشهيد مصطفى بن بولعيد بفسديس .

و فيما يخص تدعيم عدد أعوان الأمن داخل عربات القطار أكد والي باتنة بأن الأمر سيتم التكفل به بالتنسيق مع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و ذلك ردا على انشغالات بعض الطلبة الذين كانوا يتنقلون من عين التوتة إلى باتنة مع باقي المسافرين للالتحاق بجامعة الحاج لخضر.