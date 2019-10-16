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ورقلة: اقتناء تجهيزات طبية لفائدة مستشفى محمد بوضياف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

ورقلة - تم رصد غلاف مالي يقدر ب 100 مليون دج من أجل اقتناء تجهيزات طبية جديدة لفائدة المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بورقلة، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية الصحة والسكان.

وتتعلق هذه العملية التي توجد في طور الانتهاء من إجراءات طلب العروض ومنح الصفقات باقتناء تجهيزات ذات الصلة أساسا بالأشعة والتصوير المقطعي (سكانير)، مما سيساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى، سيما التشخيص والفحوصات الطبية ، فضلا عن توفير مناخ عمل ملائم لممارسي الصحة الذي ينعكس إيجابا على أداءهم، مثلما جرى توضيحه.

كما تهدف هذه العملية أيضا إلى التخفيف عن المرضى من عناء الانتظار وتجنيبهم مشقة السفر المرهق والمكلف نحو منشآت صحية بعيدة من أجل القيام بفحوصات طبية، يضيف المصدر ذاته.

يذكر أن المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ستستفيد من عملية لتهيئة وإعادة الاعتبار لهذا المرفق الصحي الهام، خصص لها مبلغ يقدر ب 800 دج.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية في طور إجراءات منح الصفقات بعد إتمام إجراءات طلب العروض، حيث من شأنها أن تمس مختلف أجنحة المستشفى المتكون من نحو 20 مصلحة طبية وجراحية وللاستعجالات.

           

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ورقلة: اقتناء تجهيزات طبية لفائدة مستشفى محمد بوضياف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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