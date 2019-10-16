المطار الدولي لوهران: الانتهاء من أشغال توسعة حظيرة الطائرات شهر أبريل القادم

وهران - يرتقب الانتهاء من أشغال توسعة حظيرة الطائرات بالمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" شهر أبريل القادم، حسبما علم لدى المديرية الولائية للأشغال العمومية.

وقد بلغت نسبة تقدم أشغال توسعة الحظيرة التي سترتفع مساحتها من 14 هكتار الى 5ر20 هكتار حوالي 68 بالمائة على أن تسلم نهائيا شهر أبريل القادم (2020) على أقصى تقدير.

وستمكن أشغال التوسعة فور الانتهاء منها من استقبال 7 طائرات من الحجم الكبير بدلا من 4 طائرات، كما أشير إليه.

للاشارة، انتهت الاشغال مؤخرا بشأن حظيرة السيارات ذات طوابق للمطار الدولي لوهران " أحمد بن بلة " والتي تتسع ل 1.200 مركبة مع العلم أن المشروع ممول من قبل مؤسسة تسيير المطارات لوهران.

الجدير بالذكر أن المحطة الجديدة للمسافرين للمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" التي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 88 بالمائة ستسلم شهر أبريل القادم على أن تدخل حيز الاستغلال شهر أغسطس المقبل فور الانتهاء من عملية تجريب التجهيزات.