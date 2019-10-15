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وهران : إطلاق مخطط عمل لدعم تشغيل خريجي مؤسسات التكوين المهني  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 18:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

وهران - تم  بوهران إطلاق مخطط عمل جديد يهدف الى دعم تشغيل المتخرجين الشباب من مؤسسات التكوين المهني ، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المسؤولين المحليين للقطاع.

وتهدف هذه المبادرة الى " تسهيل إدماج المتكونين بهذه المؤسسات في علم الشغل" كما أوضحه ل"وأج" رئيس مصلحة الشراكة والتكوين المتواصل بمديرية التكوين والتعليم المهنيين.

وأبرز العيد بوزيد بأنه تم  إعداد برنامج للتحسيس والإعلام بالشراكة مع أجهزة التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وفي هذا الإطار ،سيستفيد الشباب مع نهاية التكوين من مرافقة في جانب إنشاء المؤسسات وإجراءات التوظيف ( كتابة الطلب، اجراء مقابلة التوظيف).

كما سيتم تبادل المعلومات بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين والشركاء لتحديد جيدا متطلبات القطاع الاقتصادي .

يذكر بأن مؤسسات التكوين المهني بوهران توفر تكوينات في أكثر من 160 حرفة.

وتعزز التكوين السنة الجارية بفتح ثلاثة تخصصات جديدة في مجالات " البناء والأشغال العمومية" و" الزراعة تحت البيوت البلاستكية" و" النظافة، الأمن والبيئة".

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 19:01
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وهران : إطلاق مخطط عمل لدعم تشغيل خريجي مؤسسات التكوين المهني  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 18:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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