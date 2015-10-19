مشاريع 13 وحدة لتصنيع أجهزة وأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها جاري انجازها عبر الوطن

باتنة - تجري الأشغال حاليا على المستوى الوطني لإنجاز 13 وحدة لتصنيع أجهزة وأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء بباتنة المدير المركزي للتوزيع والتسويق بالديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها (أوناف) محمد لونيس.

وأوضح ذات المسؤول لـ/وأج على هامش إشرافه بمقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بباتنة على افتتاح اليومين الإعلاميين حول الخدمات التي يقدمها الديوان للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة أن هذه المشاريع التي انطلقت بها الأشغال خلال سنة 2014 ستدعم القدرة الإنتاجية للديوان وهي تتضمن مرافق جديدة ستبنى كلية وأخرى سيعاد تهيئتها.

وتتوفر وحدات التصنيع هذه التي ستشكل، وفق نفس المصدر، أقطابا كبرى لتصنيع أجهزة وأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها على الشروط الملائمة ومنها الخاصة بوصول واستقبال هذه الفئة، كما أنها ستزود بعد انتهاء الأشغال بها بتجهيزات جد حديثة لتضاف إلى ال 102 منشأة ما بين وحدة إنتاج وتوزيع تابعة للديوان عبر الوطن .

وتندرج هذه المشاريع ال 13، يضيف السيد لونيس، في إطار تطوير الهياكل التي تعد أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لمخطط تنمية الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها الذي شرع في العمل به في سنة 2012، إلى جانب إدخال منتجات جديدة وكذا التكوين المتواصل لكل تقنيي الديوان .

أما الهدف من كل هذا فيتمثل في تعزيز الإمكانات الرامية إلى التكفل الأنجع بذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها وكذا السعي إلى تحسين كل ما هو استقبال لهذه الفئة واستماع لانشغالاتها وأيضا مواعيد تمكينها من الأعضاء الاصطناعية ولواحقها، يضيف ذات الإطار موضحا أن الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها يتكفل سنويا بحوالي 10 آلاف ملف لمختلف الإعاقات.

ونظمت الأيام الإعلامية التي جاءت تحت شعار "أوناف .. 30 سنة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة" بعاصمة الأوراس في ثاني محطة لها بعد تلك التي احتضنتها ولاية ورقلة للتقرب أكثر من الشخص المعاق عن طريق تفعيل جسور التواصل الجواري معه ومع محيطه وتعريفه بخدمات الديوان و الاستماع لانشغالاته ومشاكله بغية إيجاد حلول لها.

وستكون المحطة الموالية ولاية المدية ثم سيدي بلعباس بمعدل يومين في كل مرة، يضيف المدير المركزي للتوزيع والتسويق بالديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها الذي أوضح بأن هذه الأيام الإعلامية تدخل ضمن برنامج وطني و اختير كمرحلة أولى تنظيمها بهذه الولايات الأربع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة قد استقطبت في يومها الأول بباتنة عددا لافتا لفئة المعاقين وذويهم الذين توافدوا على مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بحي الاخضرار بوسط عاصمة الولاية للتعرف عن قرب عن الخدمات التي يقدمها الديوان لهاته الفئة وهو ما استحسنه إطارات هذا الديوان، وفق ما أكده بعضهم.