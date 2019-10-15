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ضرورة احترام الرزنامة المحددة للإنتهاء من أشغال المحطة الجديدة للمسافرين للمطار الدولي لوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 16:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

وهران - شدد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود يوم الثلاثاء بوهران على أهمية احترام الرزنامة المحددة للانتهاء من أشغال انجاز المحطة الجديدة للمسافرين للمطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران منتصف أبريل القادم .

وأكد السيد بلجود لدى معاينته أشغال انجاز هذه المنشأة على ضرورة" الانتهاء من أشغال انجاز المحطة الجديدة للمسافرين للمطار الدولي أحمد بن بلة منتصف ابريل القادم لتنطلق فيما بعد مرحلة تجريب التجهيزات على أن تكون عملية شهر أغسطس القادم على أقصى تقدير".

وصرح أنه "سيتم خلال الأيام القادمة تسوية مشكل السيولة المالية المتعلقة بإعادة تقييم المشروع المقدرة ب 5ر7 مليار دج مع العلم أن التكلفة الأولية للمشروع كانت في حدود 23 مليار دج".

وأكد الوزير على ضرورة عقد اجتماع مع مكتب الدراسات اليوم لحصر جميع المشاكل التي تعيق سير المشروع لتسويتها نهائيا .

للإشارة بلغت نسبة تقدم أشغال انجاز المحطة الجديدة للمسافرين للمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" 88 بالمائة والأشغال الجارية تشمل على وجه الخصوص الأجزاء الداخلية والجانب الجمالي للمحطة .

كما انتهت الأشغال مؤخرا بشأن حظيرة السيارات ذات طوابق والأشغال جارية بشأن حظيرة الطائرات الجاري توسعتها لتصبح تستقبل 7 طائرات من الحجم الكبير بدلا من 4 طائرات مع العلم أن نسبة تقدم الأشغال في حدود 68 بالمائة , وفق الشروحات المقدمة.

ولدى زيارته للمركب الاولمبي والقرية المتوسطية ببلقايد ببئر الجير المدرج في إطار التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن هذه الهياكل ستستلم شهر يونيو القادم على أقصى تقدير .

وأضاف في ذات السياق أن "الجزائر قادرة على احتضان الطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 وستكون في الموعد" , داعيا "المشككين الى زيارة مشاريع الهياكل للتأكد من ذلك".

وأبرز بأن " جميع المشاكل التي طرحت منذ 3 أشهر من قبل المؤسسات المنجزة ومكاتب الدراسات والسلطات المحلية تم التكفل بها وعلينا مواصلة هذا الجهد ورفع التحدي " ,مشيرا إلى انه " لا يوجد أي مشكل يخص الجانب المالي".

وبخصوص ملعب كرة القدم الذي يتسع ل 40 ألف متفرج بذات المركب أوضح الوزير أنه سيستلم نهائيا شهر أبريل القادم فيما لا تزال الأشغال جارية بشأن المركب المائي الذي يتسع ل 2.400 مقعد والقاعة المتعددة الرياضات التي تتسع ل 6 ألاف مقعد قابلة للتوسعة ل 7.200 مقعد على أن يسلما شهر يونيو القادم مع العلم أن نسبة تقدم الأشغال للمشروعين تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة.

وفي ذات السياق ألح كمال بلجود على تدعيم الورشات وتكثيف العمال لتدارك العجز المسجل على غرار أشغال التهيئة الخارجية للقرية المتوسطية المقرر استلامها أيضا شهر يونيو المقبل .

وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال القرية المتوسطية التي تحتوي على 55 غرفة فردية و420 غرفة للرياضيين ومطعم ومقهى وقاعة لتقوية العضلات فضلا عن 6 مكاتب ومحلات تقنية وغيرها 85 بالمائة .

كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة احترام الرزنامة المحددة للإنتهاء من أشغال المحطة الجديدة للمسافرين للمطار الدولي لوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 16:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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