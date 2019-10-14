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المدية: وضع مسؤول المديرية العامة لأملاك الدولة تحت الرقابة القضائية عن قضية تحويل عقار صناعي

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 18:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

المدية - تم وضع مسؤول بالمديرية العامة لأملاك الدولة تحت الرقابة القضائية في قضية تحويل العقار الصناعي بمدينة البرواقية (شرق المدية)، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للنيابة العامة بمحكمة المدية.

كما تم الاستماع لمدير أملاك الدولة لولاية المدية المتابع قبلها في قضية مماثلة بالمدية و المتواجد رهن الحبس في قضية التحويل هذه حيث أصدر في حقه نفس الإجراء (إيداع الحبس)، استنادا للبيان.

وتم سماع هاذين المسؤولين، وفق لما أشار إليه المصدر في سياق التحقيق الأولي الذي أجرته أجهزة الشرطة القضائية لأمن الولاية عن التزوير واستخدام وثائق رسمية مزورة واستغلال النفوذ عن طريق طلب ميزة غير مستحقة و اساءة استغلال الوظيفة.

كما وضعت امرأة متورطة في هذه القضية تحت الرقابة القضائية بعد سماعها من قبل وكيل الجمهورية، يضيف البيان .

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المدية: وضع مسؤول المديرية العامة لأملاك الدولة تحت الرقابة القضائية عن قضية تحويل عقار صناعي
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 18:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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