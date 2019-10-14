ولاية الجزائر: الاستلام النهائي لمنتزه غابة ديكار بدالي ابراهيم مطلع شهر نوفمبر

وأوضح السيد كمال حمزة في تصريح لـ/وأج أن اشغال تهيئة منتزه غابة ديكار, المتربعة على مساحة 7 هكتارات والواقعة بقلب البلدية, توشك على الانتهاء, بعد أن ناهزت حاليا 98 بالمائة, وينتظر أن يتم استلام المشروع بصفة كاملة نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر نوفمبر الداخل على "أقصى تقدير", ليكون هذا الفضاء الطبيعي بمثابة " المتنفس الجديد لقاطني دالي ابراهيم و البلديات المجاورة".

وأضاف المتحدث أن مشروع تهيئة هذه المساحة الخضراء والذي انطلق نهاية ديسمبر 2018 خصص له غلاف مالي بقيمة 18 مليار سنتيم من ميزانية البلدية.

وذكر أن المنتزه سيشمل مساحات للمشي و أخرى لممارسة مختلف الرياضات, إلى جانب مساحة موجهة للعب الأطفال, ومساحة مخصصة للعائلات.

وسُجل على مستوى هذه الغابة, منذ فترة, بدء توافد عشرات العائلات اليها والتي وجدت متنفسا لها في أولى المساحات من الغابة التي انتهت بها أشغال التهيئة حاليا, وقال السيد كمال حمزة, انه "لم يكن بالإمكان منع تدفق الزوار على الغابة, التي انتظرها ساكنة المنطقة منذ سنوات".

وعاد المتحدث للتأكيد انه سيكون بإمكان هواة ممارسة الرياضة ومواطنو البلدية الولوج إلى غابة ديكار بدء من الساعة 7:30 صباحا, في انتظار ان يتم ضبط مخطط مواعيد فتح وغلق أبواب هذا الفضاء في وقت لاحق, أي بعد استلام المشروع من قبل المؤسسة المكلفة بعملية التهيئة.

ويشار إلى أن مساحة الغطاء الغابي بولاية الجزائر تفوق 4.900 هكتار. وتشكل الكتل الغابية لكل من باينام ومقطع خيرة و بوشاوي وبن عكنون ومحمية الصيد بزرالدة ابرز المساحات الغابية بالولاية بمساحات تتفاوت بين 130 و 700 هكتار.

فيما تحصي الولاية 8 مواقع للغابات الحضرية أبرزها غابة رياض الفتح (30 هكتار), تتبعها غابة منحدر المرأة المتوحشة (25 هكتار), فيما تتراوح مساحة باقي الغابات الحضرية بالعاصمة بين 5ر1 إلى 12 هكتار.