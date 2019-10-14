بومرداس: ضبط أربعة قناطير من اللحوم الحمراء و البيضاء غير صالحة للاستهلاك ببودواو

بومرداس - تمكنت مصالح الشرطة للأمن العمومي بدائرة بودواو شمال بومرداس من ضبط و إتلاف أربعة قناطير من اللحوم الحمراء و البيضاء غير صالحة للاستهلاك، حسبما أفاد به اليوم الاثنين مصدر من أمن الولاية.

و أوضح محافظ الشرطة، المكلف بخلية الإعلام بأمن الولاية، كريمو تواتي، في تصريح لـ/ وأج/، أن مصالح الشرطة ببودواو أوقفت شخصين على متن مركبة أثناء قيامهم ببيع و توزيع اللحوم الحمراء و البيضاء غير مؤشر عليها من طرف الطبيب البيطري لفائدة المحلات التجارية عبر بلدية بودواو.

و بعد معاينة هذه الكمية من اللحوم تم اكتشاف عدم صلاحيتها للاستهلاك لعدم توفرها على أدنى شروط النظافة إضافة إلى ذبحها ذبح عشوائي ليتم إثر ذلك حجزها و إتلافها على مستوى حظيرة البلدية بحضور الطبيبة البيطرية و ممثلين عن مديرية التجارة و الأطراف المعنية بالحجز.

و على إثر ذلك تم إيداع ملف قضائي لدى العدالة ضد الشخصين المعنيين بهذه القضية، حسب نفس المصدر .