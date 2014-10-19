ميلة: إنتاج قرابة 1.600 قنطار من العسل خلال الموسم الفلاحي الجاري

ميلة- حققت ولاية ميلة إنتاجا من العسل خلال الموسم الفلاحي 2018- 2019 قارب 1.600 قنطار, حسبما علم يوم الاثنين من المديرية المحلية للمصالح الفلاحية.

وأوضح ذات المصدر أن الكمية المحققة من العسل والمقدرة تحديدا ب1595 قنطارا تم استخلاصها خلال الفترة الممتدة من شهر يوليو إلى غاية سبتمبر المنقضي من السنة الجارية من أزيد من 38 ألف و400 خلية نحل منتجة عبر بلديات الولاية.

ويعد الإنتاج المحقق برسم هذا الموسم "مرتفعا " مقارنة بما تم بلوغه الموسم المنقضي (2017-2018) والذي قدر ب 1.440 قنطارا, وفقا لنفس المصدر الذي أرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد خلايا النحل المنتجة التي كان عددها الموسم المنقضي لا يتعدى 37 ألف و 525 خلية منتجة.

وأبرز المصدر مساعي الدولة الرامية إلى دعم وتطوير شعبة النحل التي ينشط فيها عبر ولاية ميلة أزيد من 1.000 مربي من خلال برنامج إنعاش وتنمية الفلاحة والتنمية الريفية بالمناطق الجبلية الذي تم في إطاره برسم السنة الجارية توزيع 1.560 خلية نحل منتجة بالإضافة إلى 156 وحدة عتاد مرافق بقيمة مالية بلغت 14 مليون و820 ألف دج ما سمح باستفادة 156 شخصا.

وأضاف نفس المتحدث بأن العملية لا تزال متواصلة حتى بلوغ 167 مستفيدا عبر 22 بلدية جبلية بولاية ميلة من أصل 32 بلدية.