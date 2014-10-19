رسو باخرة سياحية على متنها أزيد من 600 سائح أجنبي بميناء وهران

وهران – رست باخرة سياحية على متنها 641 سائحا يوم الاثنين بميناء وهران للقيام بجولة الى مختلف المعالم السياحية التي تزخر بها عاصمة الغرب الجزائري,حسبما أفاد بذلك لوأج المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية.

وقد رست في حدود الساعة الثامنة صباحا بميناء وهران الباخرة السياحية "أم.أس سقا" على متنها 641 سائحا أغلبهم من جنسية بريطانية قادمة من مدينة بالما الإسبانية للقيام بجولة سياحية لمختلف المعالم السياحية التي تزخر بها وهران, يشير بلعباس قايم بن عمر .

وسيكتشف هؤلاء السياح خلال هذه الزيارة التي تدوم يوما واحدا المعالم الأثرية والتاريخية لمدينة وهران على غرار ساحة أول نوفمبر والحي الشعبي العتيق سيدي الهواري والمكتبة البلدية (الكتدرالية سابقا) وحصن سانتا كروز والكنيسة المتواجدة بأعالي جبل مرجاجو.

وتندرج هذه الزيارة في اطار تشجيع السياحة الداخلية ووجهة مدينة وهران حتى تكون قبلة ضمن السلسلة السياحية الدولية, يضيف نفس المسؤول الذي أشار الى أن اختيار وهران في المنتوج السياحي الدولي يدل على مكانة هذه المدينة المتوسطية دوليا كونها تمتاز بمقومات سياحية وثقافية وتاريخية.

وستكون رحلة العودة لهذه الباخرة السياحية في حدود الساعة الخامسة مساء انطلاقا من ميناء وهران إلى مدينة ايبيزا الإسبانية, كما أشير إليه.

الجدير بالذكر أن هذه الجولة السياحية تعد مبادرة من الوكالة السياحية الجزائرية "ماجيك تور" بالتنسيق مع المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية.