Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رسو باخرة سياحية على متنها أزيد من 600 سائح أجنبي بميناء وهران

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 14:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات
رسو باخرة سياحية على متنها أزيد من 600 سائح أجنبي بميناء وهران

وهران – رست باخرة سياحية على متنها 641 سائحا يوم الاثنين بميناء وهران للقيام بجولة الى مختلف المعالم السياحية التي تزخر بها عاصمة الغرب الجزائري,حسبما أفاد بذلك لوأج المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية.

وقد رست في حدود الساعة الثامنة صباحا بميناء وهران الباخرة السياحية "أم.أس سقا" على متنها 641 سائحا أغلبهم من جنسية بريطانية قادمة من مدينة بالما الإسبانية للقيام بجولة سياحية لمختلف المعالم السياحية التي تزخر بها وهران, يشير بلعباس قايم بن عمر .

وسيكتشف هؤلاء السياح  خلال هذه الزيارة التي تدوم يوما واحدا المعالم الأثرية والتاريخية لمدينة وهران على غرار ساحة أول نوفمبر والحي الشعبي العتيق سيدي الهواري والمكتبة البلدية (الكتدرالية سابقا) وحصن سانتا كروز والكنيسة المتواجدة بأعالي جبل مرجاجو.

وتندرج هذه الزيارة في اطار تشجيع السياحة الداخلية ووجهة مدينة وهران حتى تكون قبلة ضمن السلسلة السياحية الدولية, يضيف نفس المسؤول الذي أشار الى أن اختيار وهران في المنتوج السياحي الدولي يدل على مكانة هذه المدينة المتوسطية دوليا كونها تمتاز بمقومات سياحية وثقافية وتاريخية.

وستكون رحلة العودة لهذه الباخرة السياحية في حدود الساعة الخامسة مساء انطلاقا من ميناء وهران إلى مدينة ايبيزا الإسبانية, كما أشير إليه.

الجدير بالذكر أن هذه الجولة السياحية  تعد مبادرة من الوكالة السياحية الجزائرية "ماجيك تور" بالتنسيق مع المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية.

آخر تعديل على الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 16:47
كلـمات مفتـاحيــة :
رسو باخرة سياحية على متنها أزيد من 600 سائح أجنبي بميناء وهران
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 14:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.14

فلاحة: الجزائر لن تستورد القمح الصلب و الشعير هذا العام

19.10.14

حمام يشارك في القمة الثالثة للمياه بالمجر من 15 الى 17 أكتوبر

19.10.14

سيدي بلعباس: عناصر الأمن تواصل محاصرة الشرطي المتورط في مقتل أربعة أشخاص

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.14

مناقشة مشروع إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية على مستوى الحكومة قريبا

19.10.14

بومرداس: ضبط أربعة قناطير من اللحوم الحمراء و البيضاء غير صالحة للاستهلاك ببودواو

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة