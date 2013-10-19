تلمسان: توقع إنتاج 750 ألف قنطار من الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي

وستستهدف حملة الجني التي انطلقت بداية أكتوبر الجاري مساحة 15 ألف هكتار بمجموع مليونين و 140 ألف شجرة زيتون منتجة حسبما أفاد به لوأج رئيس مكتب تنظيم الإنتاج و الدعم التقني كمال عثماني مشيرا الى أن معدل الإنتاج سيصل إلى 50 قنطارا في الهكتار الواحد.
و سيتم توجيه 300 ألف قنطار للاستهلاك (زيتون المائدة) و 450 ألف قنطار للتحويل إلى زيت الزيتون عبر 30 معصرة زيتون تتوفر عليها الولاية 8 منها تقليدية و 18 مصبرة مختصة في تصبير الزيتون 7 منها تقليدية.
و أوضح ذات المسؤول أن غراسة أشجار الزيتون تتمركز بكثرة ببلديات مغنية على مساحة 3.836 هكتار و الرمشي ب 2.520 هكتار و صبرة ب 1.916 هكتار و أولاد ميمون ب 1.113 هكتار لافتا إلى تطور غراسة أشجار الزيتون خلال السنوات الأخيرة الماضية لتصل هذه السنة إلى أزيد من مليوني و 196 ألف شجرة .
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وقد سبقت حملة جني الزيتون بولاية تلمسان تنظيم قافلة تحسيسية لفائدة الفلاحين ومختلف شرائح المجتمع ما بين 2 و18 سبتمبر الماضي لتوعيتهم بأهمية حماية أشجار الزيتون و عدم إلحاق الأضرار بها خلال عملية الجني وغيرها من النصائح و الإرشادات الوقائية الأخرى بإشراف إطارات من مديرية القطاع وفق ذات المصدر .
وللإشارة استفادت الولاية من حصة تقدر ب 20 ألف شجرة زيتون تم غرسها مؤخرا على مساحة إجمالية تقدر ب 95 هكتار عبر بلديات الرمشي و أولاد ميمون و المنصورة و بني سنوس و سيدي الجيلالي و الغزوات و ندرومة و باب العسة لفائدة أصحاب المستثمرات الصغيرة التي لا تتعدى مساحة أراضيهم المخصصة لغراسة أشجار الزيتون الهكتار الواحد و ذلك في إطار برنامج غراسة الزيتون بالمناطق الجبلية المدعم من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية كما أشير إليه .