المسيلة: استلام 600 سكن عدل قبل نهاية السداسي الأول من عام 2020

المسيلة- سيتم "قبل نهاية السداسي الأول سنة 2020" استلام حصة بـ600 سكن من صيغة البيع بالإيجار (عدل) ببلدية المسيلة، حسبما أعلنت عنه اليوم السبت مصالح الولاية.

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وأوضح ذات المصدر أن أشغال إنجاز هذه السكنات تتقدم بوتيرة وصفت بـ"المقبولة" ما سيسمح باستلام هذه الحصة التي تعد جزء من برنامج إجمالي من صيغة البيع بالإيجار (عدل) المقدرة بـ1.600 سكن جاري إنجازها حاليا.

وذكر بأن المكتتبين ببرنامج (عدل) ينتظرون سكناتهم منذ أزيد من 8 سنوات مؤكدا أنه من شأنه استلام هذه الحصة أن يخفف الطلب على السكن على مستوى عاصمة الحضنة ويخفض نسبة شغل السكن الواحد من 5 إلى 4،5 أشخاص .

وأشارت مصالح الولاية إلى أن حصة أخرى بأزيد من 1.000 سكن من نفس الصيغة تقع بعاصمة الولاية سيتم استلامها خلال سنة 2020 ، لافتة الى أن عاصمة الحضنة استفادت خلال الثماني سنوات الأخيرة من 1.600 سكن من صيغة (عدل) .