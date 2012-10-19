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سوق أهراس : أزيد من 20 ألف حركة عبور لأجانب خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
سوق أهراس : أزيد من 20 ألف حركة عبور لأجانب خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي

سوق أهراس - تم خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي تسجيل 20259 حركة عبور لأجانب عبر مركزي المراقبة البرية لكل من لحدادة وأولاد مومن (سوق أهراس)، حسبما علم اليوم السبت من المصلحة الجهوية لشرطة الحدود لولاية سوق أهراس.

وأوضح ذات المصدر أنه من ضمن إجمالي الأجانب الذين عبروا ذات المركزين يوجد منهم 10168 حركة دخول و10091 حركة خروج عبر ذات مركزي العبور .

وأحصت مصالح شرطة الحدود خلال نفس الفترة 26546 حركة عبور لمواطنين جزائريين يتوزعون على 13344 حركة دخول و13202 حركة خروج بذات المركزين البريين .

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وفيما يتعلق بحركة عبور المركبات الوطنية سجلت ذات المصلحة 2266 حركة عبور منها 1163 حركة دخول لمركبات و1103 حركة خروج فيما تم تسجيل 12003 حركة عبور لمركبات أجنبية منها 5970 حركة دخول و6033 حركة خروج وذلك عبر ذات المركزين .

وبخصوص حركة البضائع عبر مركز العبور لبلدية لحدادة فأوضح ذات المصدر أنه تم استيراد ما يعادل 624 طن و 275 كلغ فيما تم تصدير 296 طن و 290 كلغ وقود بالإضافة إلى تسجيل 73 طن و 88 كلغ بضائع مختلفة .

وبالتوازي مع ذلك سجلت المصلحة الجهوية لشرطة الحدود أربعة حالات لوطنيين مرجعين من قبل شرطة الحدود الجزائرية فيما تم تسجيل ثلاثة حالات لوطنيين مرجعين من قبل شرطة الحدود التونسية كما أشار إليه ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوق أهراس : أزيد من 20 ألف حركة عبور لأجانب خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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