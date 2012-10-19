جيجل: توزيع 623 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في الفاتح من نوفمبر المقبل

جيجل - سيتم يوم الفاتح من نوفمبر المقبل توزيع ما مجموعه 623 وحدة سكنية من مختلف الصيغ والانماط عبر بلديات ولاية جيجل، حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح السكن بالولاية.

واستنادا لذات المصالح فإن الأمر يتعلق بتوزيع 250 مقرر استفادة من اعانة السكن الريفي اضافة الى 284 وحدة من نمطي الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي مقسمة بين 214 وحدة من صيغة الترقوي المدعم متواجدة بالمدخل الشرقي للولاية والتي تشرف على انجازها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا 70 وحدة من صيغة الاجتماعي التساهمي بمنطقة مزغيطان بالمدخل الغربي للولاية تشرف على انجازها مصالح الوكالة الولائية للتسيير والترقية الحضرية.

وبالتوازي مع ذلك أفاد ذات المصدر أنه يرتقب استلام 2.200 وحدة سكنية من نمط البيع بالايجار (عدل) وذلك قبل نهاية السنة الجارية على ان يتم توزيع 1.200 وحدة منها على المكتتبين، حسبما تم الالتزام به خلال الزيارة الاخيرة لوزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود للولاية الشهر الفارط.

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كما ستعرف الولاية في الفترة نفسها أي قبل موفي العام الجاري توزيع ما يزيد عن 500 وحدة من مختلف الصيغ منها 300 وحدة من نمط الايجاري العمومي و240 وحدة من نمط الترقوي المدعم متواجدة بمنطقة أولاد صالح غرب الولاية ويصبح المجموع المزمع توزيعه خلال الشهرين القادمين 2.300 وحدة بين سكنات جاهزة واعانات للسكن الريفي من شأنها رفع الغبن عن عديد العائلات التي انتظرت طويلا.

تجدر الاشارة الى ان ولاية جيجل استفادت خلال العشريتين الاخيرتين من حصة سكنية من مختلف الصيغ والانماط تقدر بـ 74.678 وحدة انتهت الاشغال ب70 بالمائة منها في حين تبقى 30 بالمائة من اجمالي السكنات جزء منها في طور الانجاز وجزء آخر لم تنطلق به الاشغال، بعد حسبما افادت به مصالح الولاية.