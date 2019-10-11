تيزي وزو: اعداد مشروع دفتر الشروط موحد لشعبة تربية النحل

تيزي وزو- أعد المشاركون في اشغال الورشة الوطنية الأولى حول شعبة تربية النحل المنظمة بولاية تيزي وزو من قبل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, مشروع دفتر شروط موحد حول شعبة تربة النحل.

و خلال لقاء نظم من طرف مديرية التنظيم و تطوير الانتاج الفلاحي التابعة للوزارة, حلل الممثلين بهاته المديرية و مديريات المصالح الفلاحية ل7 ولايات و المجالس المهنية الوطنية و الولائية لشعبة تربية النحل, مختلف المواد التي ادرجت في مشروع دفتر الشروط.

و تم اعداد هذا المشروع ,الذي سيتم عرضه على وزارة الفلاحة قصد المصادقة, انطلاقا من دفتر شروط تستعمله مديرية المصالح الفلاحية لولاية البليدة و الذي تم اثراءه بملاحظات و تصحيحات المشاركين.

في هذا الاطار, اوضحت المديرة الفرعية لتطوير الشعوب الحيوانية, تومي ليلى ان "هذا الاطار التنظيمي سيسمح بتكريس مختلف البرامج الحكومية المخصصة لتطوير شعبة تربية النحل".

و ينظم مشروع دفتر الشروط, لا سيما, كيفية اضفاء المعاير لبيوت النحل و كذا التزامات الممونين قصد حماية المستفيد (المربي) من خلال وضع تحت تصرفه عتاد مطابق للمعايير, فضلا عن ضمان تكوين اجباري للمربين الراغبين في الحصول على مساعدة الدولة, تضيف السيدة تومي.

كما تمت خلال الورشة ,التي عرفت مشاركة مربين و مختصين من ولايات تيزي وزو و البليدة و بومرداس و الجزائر العاصمة و تيبازة و المدية و الشلف و بجاية, مناقشة الصعوبات التي يلتقيها المهنيين في شعبة تربية النحل, حيث توجت هذه النقاشات بسلسلة من التوصيات قرأت في ختام الاشغال من طرف الأمين العام للغرفة الولائية للفلاحة, السيد طارق بن عبد العزيز.

و تتمحور معظم التوصيات حول الشق المتعلق بالتكوين, و التكوينات المتخصصة لصالح المربين المبتدئين و المحترفين و كذا لصالح البيطريين بهدف التمكن بشكل أفضل في الأمراض المتعلقة بهذا النشاط.

و على الصعيد الصحي, انصبت التوصيات حول ضرورة ضمان العلاجات المتواجدة بالسوق من خلال تفادي نفاذ المخزونات و مكافحة المنتجات المقلدة.