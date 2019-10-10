تزويد البلديات الشمالية لولاية تبسة بمياه سد ولجة ملاق "قبل نهاية السنة الجارية"

وأوضح الوزير في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية أنه سيتم تزويد 139 ألف نسمة من سكان بلديات الونزة والعوينات وبوخضرة وبئر الذهب ومرسط والمريج بمياه الشرب انطلاقا من سد ولجة ملاق "قبل نهاية سنة 2019 ".
وحسب الشروحات التي قدمت للوزير بعين المكان فقد بلغ حجم امتلاء هذا السد 136 مليون متر مكعب من إجمالي 156 مليون متر مكعب أي بنسبة تفوق 85 بالمائة ما سيمكن من تزويد سكان هذه الجماعات المحلية بالمياه الصالحة للشرب خاصة وأنها كانت تعاني من عجز كبير في التموين بهذه المادة الحيوية و هو المشكل الذي تمت معالجته جزئيا و ذلك بالرفع من حصة المياه المحولة من سد عين دالية (ولاية سوق اهراس) لتبلغ 30 ألف متر مكعب يوميا.
وبخصوص مد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب انطلاقا من السد إلى هذه البلديات على مسافة 18 كلم كشف المشرفون عن المشروع أن نسبة الإنجاز فاقت 80 بالمائة على أن تستكمل الاشغال في "أقرب الآجال" قبل تركيب محطة لمعالجة المياه أحادية القطب ومحطتين لضخ المياه.
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وبمنطقة بومرزاق ببلدية الونزة التي تضم محطة لمعالجة المياه، كشف وزير الموارد المائية عن منح غلاف مالي بقيمة 100 مليون د.ج موجه لاقتناء محطة جديدة لمعالجة المياه بقدرة 30 لترا/ثانية و ذلك في أجل أقصاه 4 أشهر ، مشددا aبالمناسبة على المسؤولين المعنيين على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية في "أقرب الآجال" بغية دعم تزويد سكان الونزة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من بئر بومرزاق.
وبعين المكان أبدى السيد حمام استيائه للوتيرة البطيئة لأشغال تجديد المحطة القديمة لتصفية المياه التي تم استقدامها نهاية سنة 2017 من ولاية بجاية مؤكداعلى الإسراع في العملية والاعتماد عليها كمحطة ثانوية يستعان بها في حال حدوث عطب خاصة و أنها تضخ 30 لترا في الثانية.
ويواصل وزير الموارد المائية زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تبسة بالإشراف على إعطاء اشارة انطلاق أشغال بناء خزان للمياه بسعة 5 آلاف متر مكعب ببلدية بولحاف الدير قبل أن يعاين محطة معالجة المياه بسد صفصاف الوسرى.