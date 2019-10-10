خط السكة الحديدية (العاصمة - تقرت) إبتداء من الأحد المقبل

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الخميس في بيان لها عن فتح خط نقل جديد يربط بين الجزائر العاصمة و مدينة تقرت (ورقلة) ابتداء من الأحد المقبل.

و حسب ذات المصدر فان النقل عبر هذا الخط سيضمنه قطار مزود بمقطورات مخصصة للنوم "مُجددة كليا و مطابقة للمعاير الدولية من حيث الأمن و النوعية و الراحة التي توفرها".

و أضاف البيان أنه سيتم تدشين الخط يوم الأحد 13 أكتوبر على الساعة 17:30 انطلاقا من مدينة تقرت.

و بخصوص أيام النقل عبر هذا الخط الجديد أشارت الشركة إلى أن الرحلات مبرمجة انطلاقا من تقرت أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس على الساعة 17:30 في حين تبرمج الرحلات من الجزائر العاصمة أيام السبت و الاثنين و الأربعاء على الساعة 18:10.

و من المقرر أن يتم التوقف بمحطات آغا و بومرداس و الثنية و البويرة و بني مسوس و برج بوعريريج و المسيلة و باريكة و عين توتة و القنطرة و لوطاية و بسكرة و المغير و جامعة.

للمزيد من المعلومات تدعو الشركة زبائنها إلى التقرب من مكاتب الاستعلامات على مستوى محطات النقل المعنية أو زيارة موقعها الالكتروني www.sntf.dz أو استخدام التطبيق الخاص بها عبر الهواتف المزودة بنظام التشغيل أندرويد.