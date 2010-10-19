موسم التشجير 2019 /2020: برنامج لغرس أزيد من 300 ألف شجيرة بولاية الجزائر

الجزائر - كشف مدير الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر يوم الأربعاء أنه تم وضع برنامج لغرس أزيد من 300 ألف شجيرة تحسبا لموسم التشجير 2019 /2020.

وأوضح السيد نور الدين بعزيز في تصريح لـ/واج أنه تم برمجة غرس ما يفوق 300 ألف شجيرة من مختلف الأصناف (الغابية والتزيينية والمثمرة) وذلك بداية من 25 أكتوبر الجاري إلى غاية 21 مارس المقبل على مستوى عدة مواقع غابية وداخل المحيط الحضري وشبه الحضري بالعاصمة (أحياء ومساحات خضراء وعلى طول محاور الطرق السريعة) إلى جانب عمليات غرس أخرى ضمن الأيام الوطنية و العالمية للبيئة بغية ترسيخ ثقافة حماية البيئة والمحيط.

وتشمل حملة التشجير هذه، غرس أزيد من 43.000 شجيرة في إطار البرنامج التحسيسي "محيطي 4" رفقة تلاميذ المؤسسات التربوية وأكثر من 100.000 شجيرة ضمن العمليات التوعوية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة و الكشافة الإسلامية إلى جانب أزيد من 140.000 شجيرة في إطار عمليات تهيئة وتزيين محيط محاور الطرقات السريعة.

كما ستشمل العملية غرس ما يفوق 130.000 شجيرة مثمرة (حمضيات - زيتون) على مستوى الحظائر الفلاحية وهي فضاءات نموذجية تجمع بين الوظيفة الترفيهية والفلاحية للمساحات الخضراء التي تفصل بين التجمعات الحضرية، حسب ذات المسؤول وأضاف السيد بعزيز، أن البرنامج سيتم تنفيذه بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات عمومية على غرار الوكالة الوطنية للنفايات ومؤسستي النظافة "نت كوم" و"إكسترانت" وكذا المعهد الوطني للبحوث الغابية ومديرية البيئة الولائية والوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية.

وسيتم على هذه هامش هذه العملية تنظيم ورشات في مجال رسكلة النفايات والفرز الانتقائي للنفايات وأخرى في الرسم لغرس قيم حماية البيئة ونظافة المحيط لدى الأطفال لحفاظ على الثروة الغابية من الحرائق وانتشار الأمراض الطفيلية.

وتنظم حملة التشجير لهذا الموسم، التي وضعت تحت شعار "شجرة لكل مواطن"، في اطار اهداف التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الامم المتحدة للأغذية و الزراعة (فاو).

وفيما يتعلق ببرنامج تزيين العاصمة الذي تضمن تهيئة وفتح مواقع غابية جوارية للترفيه والاستجمام، أفاد ذات المسؤول أنه "تم لحد الآن استلام 20 موقعا فتحت كلها للجمهور العام في انتظار استلام أربعة غابات ترفيهية تدريجيا هي في طور التهيئة".

وأضاف في نفس السياق أن موقع "غابة ديكار" بدالي إبراهيم انتهت به الأشغال وسيسلم قريبا مع تواصل أشغال بكل من غابات "المعبر" بباش جراح و "بن حدادي" ببني مسوس و"المالحة" بجسر قسنطينة.

ومن جهة أخرى، قال السيد بعزيز أنه تم إطلاق دراسة تهيئة غابتي "ديار الكاف" بباب الوادي و"أولاد فايت" اللتين ستكون متنفسا لمواطني العاصمة، مشيرا إلى أن مرحلة دراسة ملفات تهيئة 13 فضاء غابي بالعاصمة مبرمجة في اطار عملية التزيين هذه ، وذلك ضمن ميزانية 2020 التي خصصتها الولاية للقطاع.

للتذكير فإن ولاية الجزائر تتوفر على ثروة غابية تفوق مساحتها 5.000 هكتار موزعة عبر 113 موقع غابي عدد هام منها موجود عبر النسيج العمراني و يشمل مساحات تتراوح بين 1 الى 8 هكتارات ، فيما تتفاوت مساحة الغابات الكبرى بالعاصمة بين 300 و 600 هكتار.