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الشرطة القضائية بالشراقة تفكك شبكة مختصة في تهريب الدولي للتبغ

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 15:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
الشرطة القضائية بالشراقة تفكك شبكة مختصة في تهريب الدولي للتبغ

الجزائر - تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للشراقة (غرب الجزائر العاصمة) من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للتبغ و وحجز سلع بقيمة 4 مليار سنتم، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء ذات الهيئة الأمنية.

وأكد  محافظ الشرطة علي تونسي رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للشراقة، خلال عرض القضية أمام الصحافة الوطنية، أن الشبكة الإجرامية المختصة في التهريب الدولي للتبغ كانت تعرض سلعها للبيع في السوق الوطنية. وهي بضائع تجارية مقلدة المحتوى للإتجار غير المشروع، ومنها بضائع مهربة منتهية صلاحية الاستهلاك.

وبلغت قيمة السلع المحجوزة، حسب ذات المصدر، 4.5 مليار سنتيم تمثلت في 1 مليون وحدة فحم شيشة، 5510 علبة سجائر مختلفة الأنواع، 7980 علبة معسل مختلف الأوزان، 450 كيس تبغ للترشق، 56 سيجارة  الكترونية، 16 علبة سيغار، 18 علبة من عشبة التبغ. إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة تفوق 775 مليون سنتم وسيارتين نفعيتين.

وأوضح أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم في قضية الحال، ومكنت من تحديد الأماكن المستغلة من طرفهم من

مستودعات لتخزين المواد المهربة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، يضيف، تم  تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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الشرطة القضائية بالشراقة تفكك شبكة مختصة في تهريب الدولي للتبغ
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 15:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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