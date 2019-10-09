مستغانم: حريق يتسبب في إتلاف جزء من أرضية ملعب "بن سليمان"

مستغانم - تسبب حريق مجهول المصدر نشب ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في إتلاف جزء من أرضية ملعب "بن سليمان" بمدينة مستغانم حسبما لوحظ.

ووصف رئيس المجلس الشعبي لبلدية مستغانم عبد القادر بلخوجة في تصريح لوأج هذا الحادث ب "الإجرام في حق الرياضة" خاصة أن "أرضية هذا الملعب عرفت مؤخرا عملية لعصرتنها وإعادة تأهيلها بالعشب الاصطناعي من أجل استقبال مباريات الفرق المحلية في مختلف المستويات."

وأضاف المصدر أنه "في الوقت الذي كنا نفكر فيه بإعادة تهيئة أرضية ملعب +الشهداء الخمسة+ وبعد إنجاز ملعب جواري ملحق بملعب +بن سليمان+ لفائدة شباب الأحياء السكنية المجاورة تفاجئنا اليوم بهذا الفعل الإجرامي".

وكان من المقرر أن يحتضن هذا الملعب مباريات ترجي مستغانم لحساب رابطة الهواة ووداد مستغانم في بطولة ما بين الرابطات وإتحاد مستغانم في الجهوي الأول وفريق سيدي حمو الشيخ في البطولة الولائية بعد أن قامت أمس الثلاثاء لجنة تأهيل الملاعب التابعة للرابطة الجهوية لكرة القدم بمعاينة هذه المنشأة الرياضية.

و ذكر نفس المسؤول أن "بلدية مستغانم تأسست كطرف مدني في هذه القضية المتعلقة بتخريب منشأة رياضية كان من المفترض أن تستقبل مباريات أربعة فرق لكرة القدم تنشط في مختلف المستويات لحساب الموسم الكروي 2019-2020."

وقد فتحت مصالح أمن ولاية مستغانم اليوم الأربعاء تحقيقا في ملابسات حرق جزء من أرضية ملعب الأخوة "بن سليمان" حسبما علم من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن "المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى قيام أشخاص مجهولين في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء بتخريب أرضية هذا الملعب الذي يقع بوسط مدينة مستغانم باستعمال مادة حارقة."

وأضاف أن "المعاينة الأولى لموقع الحادث أظهرت عدم وجود أي أثر لكسر الأبواب وهو ما يرجح أن الفاعلين تسلقوا الجدران من أجل القيام بهذا الفعل الإجرامي الذي طال وسط الميدان".