التأكيد على مجهودات الدولة لدعم جامعة تيارت للمساهمة في التنمية المستدامة

تيارت - تم التأكيد اليوم الثلاثاء أثناء مراسم افتتاح الموسم الجامعي 2019-2020 على المجهودات التي تبذلها الدولة لدعم جامعة "ابن خلدون" لتيارت والارتقاء بها من أجل المساهمة في التنمية المستدامة.

وأوضح والي الولاية عبد السلام بن تواتي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن "الدولة لم تدخر أي جهد لتجعل من جامعة تيارت منارة علمية تساهم في التنمية المستدامة"، مبرزا انه تم تسخير 8 مليار دج لهذه المؤسسة التعليمية، تتوزع مناصفة على الشقين البيداغوجي والاجتماعي.

وأشار إلى "القفزة النوعية التي عرفتها مشاريع انجاز الهياكل وسجلت فائضا في قدرة الاستيعاب رغم تزايد عدد الطلبة من 25 ألف إلى 32 ألف طالب خلال السنوات الأخيرة".

وأشار الى أنه "سيتم مراجعة 29 اتفاقية إطار عقدتها الولاية مع جامعة ابن خلدون من أجل وضع الجسور بين القطاعات خاصة قطاع التشغيل".

ومن جهته ذكر مدير جامعة تيارت عبد النبي ميموني أنه تم استلام 2.000 مقعد بيداغوجي خلال بداية الموسم الجامعي مخصص لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير وإعادة تأهيل 5 مخابر بحث كما سيتم استلام 5 مخابر أخرى قبل نهاية السنة كما استفادت في إطار برنامج دعم التكوين من ميزانية تقدر ب 250 مليون دج.

وفي الشق البيداغوجي أشار إلى استقبال جامعة تيارت ل 5.778 طالب جديد فيما يبلغ عدد العدد الإجمالي للطلبة 32048 يؤطرهم 1.000 أستاذ.

وتم بناسبة هذه المراسم التي حضرتها الأسرة الجامعية تقديم درس نموذجي من طرف الأستاذ محمد تاج عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة تيارت تحت عنوان" دور المورد البشري في التنمية المستدامة".