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المسيلة :خمس سنوات سجنا نافذة في حق مدير التربية الأسبق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 16:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

المسيلة - أدانت اليوم الثلاثاء محكمة الجنح للمسيلة مدير التربية الأسبق (ب.ع) بالسجن لخمس سنوات نافذة على خلفية قضية تتعلق بمنح صفقة بطريقة مخالفة للتشريع حسبما استفيد من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن أحكاما تراوحت ما بين خمس سنوات وسنة سجنا نافذة صدرت في حق ثلاثة موظفين بمديرية التربية بالولاية وممونين اثنين ذوي علاقة بالقضية التي رفعها ضدهم ممون في عام 2016 تتعلق بتأثيث ثانويتين ومتوسطتين بولاية المسيلة حيث تم مخالفة التشريع المعمول به قانونا في مجال الصفقات العمومية ومنح الصفقة لفائدة اكبر عرض مالي بدلا من اعتماد العرض الأصغر .

ووجه للمحكوم عليهم ابتدائيا تهم عديدة أهمها "إساءة استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و"ابرام صفقة مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة والمشاركة".

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المسيلة :خمس سنوات سجنا نافذة في حق مدير التربية الأسبق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 16:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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