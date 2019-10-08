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قسنطينة: تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في اختلاس أموال عمومية بالمحشر البلدي بالخروب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 15:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

قسنطينة -  تمكن عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب التابعة لمديرية الأمن لولاية قسنطينة من تفكيك جمعية إجرامية مختصة في اختلاس أموال عمومية بالمحشر البلدي الخروب، حسبما علم اليوم الثلاثاء من خلية الاتصال و الإعلام لدى ذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية -التي تندرج في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها خاصة المتعلقة بجرائم الفساد وتبديد المال العام - مكنت من تفكيك شبكة متكونة من 6 عاملين مكلفين بتحصيل الحقوق المالية للمحشر البلدي تتراوح أعمارهم بين 36 و 53 سنة وكانوا يقومون بإعداد جنايات ضد المال العام واختلاس أموال عمومية والإهمال المفضي لاختلاس أموال عمومية وعدم التبليغ عن جرائم الفساد.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن الحضري الخارجي ماسينيسا تفيد بوقوع عمليات اختلاس للمال العام على مستوى المحشر البلدي للخروب من طرف بعض العاملين المكلفين بتحصيل الحقوق المالية للمحشر البلدي من أشخاص صادر في حقهم مخالفة تشريعية خاصة بالنقل البري و هذا من خلال التأشير على تسخيرة الوضع بالمحشر للمركبة دون الدخول الفعلي لها .

وأكدت خلية الاتصال و الإعلام لذات السلك الأمني أن تحقيقات الضبطية القضائية و التحريات خلصت إلى سوء استغلال الوظيفة من طرف هؤلاء العمال من بينهم إطار بذات المحشر  متهم في قضية تجاوزات و تلاعبات سابقة ومماثلة بخصوص حقوق التحصيل وكذا التلاعب في التأشير على التسخيرات مست 34 تسخيرة وضع بالمحشر مع أمر بالتسديد لا يحتوي على وصولات التسديد.

وبعد استكمال مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية بتهم "تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات ضد المال العام" و"اختلاس أموال عمومية والإهمال المفضي لاختلاس أموال عمومية وعدم التبليغ عن جرائم الفساد''.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في اختلاس أموال عمومية بالمحشر البلدي بالخروب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 15:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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