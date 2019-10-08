Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: افتتاح معرض جماعي لفنانين تشكيليين جزائريين وإسبان تحت عنوان"باليريك ميوزيكس"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 09:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

 

وهران - افتتح مساء يوم الاثنين بمتحف الفن المعاصر لمدينة وهران معرض جماعي لفنانين تشكيليين جزائريين وإسبان تحت عنوان "باليريكس ميوزيكس".

وتم افتتاح هذا المعرض التشكيلي الذي تنظمه المؤسسة الثقافية الاسبانية باليريا بحضور رئيس بلدية وهران نورالدين بوخاتم و القنصل العام لاسبانيا بوهران ألفارو فارموي ومديرة المعهد الاسباني سرفنتاس بوهران أيماكولادا خمينيز كابليرو وفنانين تشكيليين محليين وإسبان وعدد من محبي الفن التشكيلي.

وأبرز رئيس المؤسسة الثقافية الإسبانية باليريا ريكارد بريز افارس ل/وأج أن هذه التظاهرة "تدخل في إطار تعزيز التعاون الثقافي مع الدول التي تتعامل معها شركة النقل البحري الاسبانية باليريا التي تتبع لها مؤسسته الثقافية", مشيرا إلى أن هذا المعرض "تم تنظيمه السنة الجارية في عدد من المدن الإسبانية وتعتبر وهران أول وجهة للمؤسسة خارج إسبانيا".

وأضاف أن مؤسسته الثقافية ستنظم السنة القادمة بإسبانيا معارضا لفنانين تشكيليين جزائريين "للتعريف بالفن التشكيلي الجزائري وتعزيز التبادل بين الفنانين في البلدين".

ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية التي تساهم في تنظيمها أيضا شركة النقل البحري الاسبانية باليريا التي تتكفل بنقل المسافرين بين مدينتي مستغانم وفالنسيا الإسبانية 23 فنانا تشكيليا من إسبانيا منهم زوليمة باقور وديانا بوستامونت وخوان كارافاكا إضافة إلى جزائريين أثنين ( محمود طالب من وهران وسعيد دبلاجي من مستغانم) ,والذين تنوعت اتجاهاتهم الفنية والإبداعية.

ويتضمن المعرض 98 عملا فنيا من لوحات وصور وأعمال النحت على الرخام والحديد استخدم في إنجازها مختلف تقنيات الفن التشكيلي المعاصر.

وتناول مختلف الأعمال المعروضة موضوع الموسيقي من خلال رسم الآلات الموسيقية الوترية والإيقاعية والهوائية وآلات المفاتيح وغيرها المستخدمة في الجزائر وإسبانيا وكذا عروض للعزف عليها, إضافة إلى تحويل النوتات الموسيقية الى لوحات فنية.

وذكر كل من الفنانين الجزائريين طالب محمود وسعيد دبلاجي اللذان يشاركان بتسع لوحات من الحجم المتوسط والكبير أن أعمالهما "التي تنتمي إلى المدرسة التجريدية تعكس التراث الموسيقي الجزائري والآلات الموسيقية وإيقاعاتها واستخدامها في إحياء المناسبات المختلفة".

ومن جهتها ذكرت الفنانة الإسبانية زوليمة باقور أن هذا المعرض يمثل فرصة للفنانين الإسبان للتعريف بأعمالهم وخاصة تلك المتعلقة بالموسيقى والآلات الموسيقية التي تتميز بها مختلف المناطق في بلادها.

للإشارة ستتواصل فعاليات هذا المعرض, الذي حظي افتتاحه بإقبال للجمهور, طيلة شهر كامل.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: افتتاح معرض جماعي لفنانين تشكيليين جزائريين وإسبان تحت عنوان"باليريك ميوزيكس"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 09:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.08

دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 سنة سيدات: الجزائر تنهي البطولة في المركز الثالث

19.10.08

التغير المناخي يزيد من تفاقم حالة الأمراض الحيوانية في دول البحر المتوسط

19.10.08

الغاء القاعدة 49-51 بالمائة يساهم بقوة في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني

19.10.08

وهران: افتتاح معرض جماعي لفنانين تشكيليين جزائريين وإسبان تحت عنوان"باليريك ميوزيكس"

19.10.08

المنتدى المغاربي للطب البيطري: على الجزائر مراجعة استراتيجيتها في مجال مكافحة الكلب

19.10.08

دعوة للمشاركة في مسابقة وطنية للمخطوط حول التراث

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

نحو إنشاء مناطق اقتصادية بالحدود الجنوبية لتشجيع الاندماج الاقتصادي مع إفريقيا

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

بوقادوم يذكر أن الجزائر ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

تلمسان: الطبعة 12 للصالون الوطني للفنون التشكيلية أواخر أكتوبر