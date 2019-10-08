وهران: افتتاح معرض جماعي لفنانين تشكيليين جزائريين وإسبان تحت عنوان"باليريك ميوزيكس"

وهران - افتتح مساء يوم الاثنين بمتحف الفن المعاصر لمدينة وهران معرض جماعي لفنانين تشكيليين جزائريين وإسبان تحت عنوان "باليريكس ميوزيكس".

وتم افتتاح هذا المعرض التشكيلي الذي تنظمه المؤسسة الثقافية الاسبانية باليريا بحضور رئيس بلدية وهران نورالدين بوخاتم و القنصل العام لاسبانيا بوهران ألفارو فارموي ومديرة المعهد الاسباني سرفنتاس بوهران أيماكولادا خمينيز كابليرو وفنانين تشكيليين محليين وإسبان وعدد من محبي الفن التشكيلي.

وأبرز رئيس المؤسسة الثقافية الإسبانية باليريا ريكارد بريز افارس ل/وأج أن هذه التظاهرة "تدخل في إطار تعزيز التعاون الثقافي مع الدول التي تتعامل معها شركة النقل البحري الاسبانية باليريا التي تتبع لها مؤسسته الثقافية", مشيرا إلى أن هذا المعرض "تم تنظيمه السنة الجارية في عدد من المدن الإسبانية وتعتبر وهران أول وجهة للمؤسسة خارج إسبانيا".

وأضاف أن مؤسسته الثقافية ستنظم السنة القادمة بإسبانيا معارضا لفنانين تشكيليين جزائريين "للتعريف بالفن التشكيلي الجزائري وتعزيز التبادل بين الفنانين في البلدين".

ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية التي تساهم في تنظيمها أيضا شركة النقل البحري الاسبانية باليريا التي تتكفل بنقل المسافرين بين مدينتي مستغانم وفالنسيا الإسبانية 23 فنانا تشكيليا من إسبانيا منهم زوليمة باقور وديانا بوستامونت وخوان كارافاكا إضافة إلى جزائريين أثنين ( محمود طالب من وهران وسعيد دبلاجي من مستغانم) ,والذين تنوعت اتجاهاتهم الفنية والإبداعية.

ويتضمن المعرض 98 عملا فنيا من لوحات وصور وأعمال النحت على الرخام والحديد استخدم في إنجازها مختلف تقنيات الفن التشكيلي المعاصر.

وتناول مختلف الأعمال المعروضة موضوع الموسيقي من خلال رسم الآلات الموسيقية الوترية والإيقاعية والهوائية وآلات المفاتيح وغيرها المستخدمة في الجزائر وإسبانيا وكذا عروض للعزف عليها, إضافة إلى تحويل النوتات الموسيقية الى لوحات فنية.

وذكر كل من الفنانين الجزائريين طالب محمود وسعيد دبلاجي اللذان يشاركان بتسع لوحات من الحجم المتوسط والكبير أن أعمالهما "التي تنتمي إلى المدرسة التجريدية تعكس التراث الموسيقي الجزائري والآلات الموسيقية وإيقاعاتها واستخدامها في إحياء المناسبات المختلفة".

ومن جهتها ذكرت الفنانة الإسبانية زوليمة باقور أن هذا المعرض يمثل فرصة للفنانين الإسبان للتعريف بأعمالهم وخاصة تلك المتعلقة بالموسيقى والآلات الموسيقية التي تتميز بها مختلف المناطق في بلادها.

للإشارة ستتواصل فعاليات هذا المعرض, الذي حظي افتتاحه بإقبال للجمهور, طيلة شهر كامل.