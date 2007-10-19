رئاسيات 12 ديسمبر : تنصيب منسق وأعضاء المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بغرداية

غرداية - أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الاثنين بغرداية على تنصيب المنسق والأعضاء السبعة للمندوبية بهذه الولاية .

وأوضح السيد شرفي في تدخله خلال مراسم التنصيب أن "السلطة تعمل من أجل توفير كافة الشروط الملائمة التي تضمن الاختيار الحر للمواطن وممارسة واجبه وانتخاب الشخص الفاعل حسب قناعاته".

وأضاف أن مشاركة المواطنين في الاستحقاقات القادمة تشكل وسيلة لإخراج الجزائر من " النفق المظلم نحو النور والسلم من أجل تشييد دولة الحق والعدل".

"ستسمح الانتخابات الرئاسية المقبلة للمواطنين من صنع قرار مستقبلهم بكل سيادة من خلال اختيار رئيس الجمهورية الذي سيخرج البلاد من الأزمة التي نعيشها"، كما أضاف ذات المسؤول.

ولدى تذكيره بصلاحيات المندوبيات الولائية، أوضح محمد شرفي أن "أعضاء هذه المندوبيات يتمتعون بدور السلطة من أجل ضمان منافسة عادلة من خلال السهر على توفير الشروط التي تسمح بتحقيق هذه الغاية".

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وفي ختام مراسم التنصيب تفقد السيد شرفي مقرات مندوبية ولاية غرداية.

يذكر أن منسق ولاية غرداية للسلطة السيد أولاد بلخير، دكتور في مجال الري وهو رئيس قسم الري بجامعة غرداية.

وفي نفس الإطار تم أيضا وفي ذات اليوم تنصيب أعضاء المندوبية الولائية للسلطة

الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية أدرار التي يترأسها علي زين العابدين وتتشكل من ثمانية مساعدين، وذلك خلال حفل أشرف عليه أعضاء من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحضور ممثلي المجتمع المدني.