تمنراست : تكثيف الجهود لإستكمال مشروع الطريق سيلت/ تين زواتين

تمنراست - شدد وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة اليوم الإثنين بولاية تمنراست على ضرورة تكثيف الجهود لإستكمال مشروع الطريق الرابط بين دائرتي سيلت وتين زواتين.

وأكد الوزير لدى تفقده ورشات شطري إنجاز هذه المنشأة القاعدية بغرب تمنراست في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته لهذه الولاية " أنه يتعين على كافة الأطراف المتدخلة تكثيف الجهود لإستكمال مشروع الطريق الرابط بين دائرتي سيلت وتين زواتين بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المحور، سيما وأن الدولة وفرت أموالا كبيرة لتجسيده ".

وفي السياق ذاته حث السيد كورابة مسؤولي قطاع الأشغال العمومية والنقل ومؤسسات الإنجاز لتسخير كافة الوسائل الممكنة وتدعيم الورشات بفرق إضافية ، داعيا في ذات الوقت مكاتب الدراسات التقنية ومكاتب المراقبة والمخابر إلى السهر على المتابعة الميدانية الدائمة للأشغال بما يسمح باستلام المشروع في آجاله المحددة .

ويمتد هذا المحور على مسافة إجمالية قدرها 367 كلم مقسمة إلى حصتين (160 و207 كلم) ، ويرتقب استلام الشطر الأول منه في غضون سنة 2020 ، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

وبذات الموقع قدم لوزير القطاع عرضا حول مشروع إنجاز مدرج هبوط وإقلاع الطائرات بمطار تين زواتين الذي قدرت نسبة تقدم الأشغال به 35 في المائة ، وينتظر استلامه في 2020 ، وفق توضيحات مسؤولي القطاع.

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كما استمع إلى بعض انشغالات سكان دائرة سيلت ، والتي تمحورت بالخصوص حول تجسيد هذا المحور الذي يعلقون عليه آمالا عريضة بالنظر إلى أهميته الملحة في التخفيف من معاناة التنقل، سيما ما تعلق منه بإجلاء المرضى.

وبذات المنطقة عاين السيد مصطفى كورابة إنجاز مسلكين على حصتين 41 و80 كلم ، حيث وجه تعليمات بخصوص تدعيم الورشات ، وإعادة النظر في طريقة العمل، وأيضا تسخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، بما يضمن استكمال الأشغال في آجالها.

ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة انتشار عمال الصيانة التابعين للقطاع بما يسمح بالتدخل الفوري بشأن أشغال الصيانة ، ولضمان استدامة شبكة الطرقات بهذه المنطقة .

وبعاصمة الولاية عاين الوزير مشروع إنجاز برج جديد للمراقبة الجوية بمطار تمنراست ، والذي استكملت به الأشغال الكبرى ، ومشروع المقر الجديد للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية .

واختتم وزير الأشغال العمومية والنقل زيارته لولاية تمنراست بتفقد مشروع مسلك يربط بين تمنراست و أن أزوا وتلقى عروض حول مشاريع لمسالك مماثلة بجنوب تمنراست .