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تلمسان : برنامج جديد ب1.450 وحدة سكنية لسنة 2019  و6.000 أخرى في 2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 18:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
تلمسان : برنامج جديد ب1.450 وحدة سكنية لسنة 2019  و6.000 أخرى في 2020

تلمسان - إستفادت ولاية تلمسان برسم عام 2019 من برنامج جديد يشمل 1.450 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، حسب ما علم اليوم الاثنين من مديرة السكن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للسكن.

وأوضحت نفس المسؤولة أن هذا البرنامج، الذي يجري التحضير لإطلاقه، يخص 200 إعانة للسكن الريفي و800 مسكن ترقوي مدعم و450 سكن اجتماعي، مضيفة بأن برنامجا آخر بحوالي 6.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ مقرر لسنة 2020.

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وأضافت حاكم حبيبة أن ولاية تلمسان قد شهدت بين 2018 و 2019 توزيع أكثر من 30.000 مسكن من جميع الصيغ، مضيفة أنه سيتم توزيع سكنات اجتماعية على أصحابها المستفيدين من قرارات مسبقة بشكل تدريجي خلال هذا العام وذلك موازاة مع الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية وتلك الخاصة بالربط بالشبكات المختلفة.

وتميز الاحتفال باليوم العربي والعالمي للسكن هذا العام والذي اختير له شعار "لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وترقية المدن"، والذي جرى بقصر ثقافة "عبد الكريم دالي"، بتنظيم معرض كبير شاركت فيه جميع المصالح المعنية بالقطاع .

كلـمات مفتـاحيــة :
تلمسان : برنامج جديد ب1.450 وحدة سكنية لسنة 2019  و6.000 أخرى في 2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 18:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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