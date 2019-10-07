البليدة: توزيع أكثر من ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" شهر أكتوبر الجاري

وأوضح السيد سويسي في تصريح لـ/وأج --على هامش فعاليات اليوم الإعلامي حول السكن المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي و العربي للسكن-- أن 1144" مكتتب من صيغة عدل 2001 من ولاية البليدة سيستلمون مفاتيح سكناتهم المنجزة بالمدينة الجديدة بوينان شهر أكتوبر الجاري".
وتضاف هذه الحصة السكنية ل744 وحدة من صيغة "عدل" تم توزيعها شهر أغسطس المنصرم على المستفيدين منها من مكتتبي عدل 2001، بحسب ذات المصدر مع العلم أن المدينة الجديدة بوينان تحصي 32 ألف وحدة سكنية النسبة الأكبر منها من صيغة البيع بالإيجار.
وفي إطار عملية تسليم السكنات المنتهية أشغال انجازها على المستفيدين منها من مختلف الصيغ السكنية- يضيف ذات السياق- سيتم أيضا "توزيع 320 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي (الموجهة للفئة التي يتجاوز راتبها الشهري 108 آلاف دج) و المنجزة هي الأخرى بالمدينة الجديدة بوينان قبل نهاية السنة الجارية".
وفي إطار تغطية الطلب الكبير على السكن بالولاية خاصة الموجهة للطبقة المتوسطة أكد ذات المسؤول "استفادة الولاية من حصة سكنية تضم 2321 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم والتي سيتم إطلاق أشغال انجازها بمجرد اختيار المؤسسات المشرفة على تشييدها".
وتتوزع هذه الحصص السكنية، التي تحظى باهتمام كبير من طرف طالبي السكن، على مستوى كل من بلديات مفتاح والأربعاء والصومعة وبوفاريك و بني تامو و العفرون يضيف سويسي الذي أكد أن نقص العقار بالولاية حال دون توطين مشاريع سكنية من نفس هذه الصيغة السكنية.
للإشارة، فقد سمح هذا اليوم الإعلامي الذي احتضنت فعالياته القاعة متعددة الرياضات "محمد بعزيز" من التعريف بمختلف المشاريع الجارية انجازها و كذا المرتقب استلامها و كذا شروط الاستفادة من كل صيغة سكنية.