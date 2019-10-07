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ميلة : هلاك تلميذة وإصابة أخرى في حادث سير بتاجنانت

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 14:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

ميلة - هلكت تلميذة ( 5 سنوات) وأصيبت أخرى بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير بمشتة "الفسيخ" ببلدية تاجنانت (ميلة)، حسب ما علم اليوم الاثنين من رئيس المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية، عادل بوقرن.

وأوضح ذات المنتخب لـ (وأج) أن هذا الحادث وقع اليوم بالقرب من مدرسة الشهيد " كورتلي عبد القادر" حيث تدرس الضحيتان، مفيدا بأن الحادث تسببت فيه حافلة للنقل المدرسي مما أدى إلى وفاة تلميذة و إصابة أخرى تدرسان بذات المدرسة في الطور التحضيري.

فبعد نزولهما من الحافلة للتوجه نحو المدرسة عند مفترق الطرق المحاذي لها أصابتهما نفس حافلة النقل المدرسي التي كانتا على متنها، وفقا لنفس المصدر.

وقد تم نقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية تاجنانت، استنادا إلى ذات المسؤول، الذي تنقل رفقة رئيس دائرة تاجنانت إلى مكان الحادث وكذا لأداء واجب العزاء والمواساة لأهالي الضحيتين.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

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ميلة : هلاك تلميذة وإصابة أخرى في حادث سير بتاجنانت
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 14:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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