ميلة : هلاك تلميذة وإصابة أخرى في حادث سير بتاجنانت

وأوضح ذات المنتخب لـ (وأج) أن هذا الحادث وقع اليوم بالقرب من مدرسة الشهيد " كورتلي عبد القادر" حيث تدرس الضحيتان، مفيدا بأن الحادث تسببت فيه حافلة للنقل المدرسي مما أدى إلى وفاة تلميذة و إصابة أخرى تدرسان بذات المدرسة في الطور التحضيري.
فبعد نزولهما من الحافلة للتوجه نحو المدرسة عند مفترق الطرق المحاذي لها أصابتهما نفس حافلة النقل المدرسي التي كانتا على متنها، وفقا لنفس المصدر.
وقد تم نقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية تاجنانت، استنادا إلى ذات المسؤول، الذي تنقل رفقة رئيس دائرة تاجنانت إلى مكان الحادث وكذا لأداء واجب العزاء والمواساة لأهالي الضحيتين.
من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.