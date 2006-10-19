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تمنراست : ضرورة تسريع وتيرة أشغال عصرنة المقاطع المهترئة من الطريق الوطني رقم 1

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 17:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
تمنراست : ضرورة تسريع وتيرة أشغال عصرنة المقاطع المهترئة من الطريق الوطني رقم 1

تمنراست- قدم وزير الأشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة، اليوم الأحد بتمنراست تعليمات بتسريع وتيرة أشغال عصرنة المقاطع المتدهورة من الطريق الوطني رقم 1 العابر لهذه الولاية.

وأوضح الوزير لدى معاينته عدة ورشات تحديث مقاطع مهترئة من الطريق الوطني رقم  ومشاريع تدعيم الخرسانة الزفتية بشمال الولاية في إطار زيارة العمل التي شرع فيها إلى تمنراست أنه "يتعين على مؤسسات الإنجاز تسريع وتيرة أشغال عصرنة المقاطع المهترئة من الطريق الوطني رقم 1 العابر لهذه الولاية من أقصى الجنوب الكبير، سيما وأن الدولة رصدت أموالا ضخمة، و وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لعصرنة هذا الشريان الحيوي"،  ولا يوجد كما أضاف "أي عذر لتأخر الأشغال".

وبعد أن أعرب وزير القطاع عن "عدم ارتياحه" وضعية المشروع نظرا لضعف وتيرة تقدم الأشغال بورشة مقطع على مسافة 21 كلم، دعا القائمين على الورشة إلى إقحام كافة الوسائل المتاحة والهيئات المعنية في هذه العملية والسهر على المتابعة الميدانية الدائمة للأشغال وكذا إعادة تقييم الإحتياجات المالية لاستكمال أشغال كل المقاطع المهترئة.

إقرأ أيضا: السيد كورابة يعطي تعليمات بتسليم مشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 1 قبل نهاية السنة 

وأعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بالمناسبة عن التفكير مستقبلا في إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم (1) العابر عبر تراب هذه الولاية.    

واستمع السيد كورابة إلى عرض حول وضعية الطريق الوطني رقم (1) العابر لإقليم ولاية تمنراست على طول 1.257 كلم منها 197 كلم توجد في حالة جيدة و 251 كلم في طور إعادة التأهيل و 373 كلم في حالة متوسطة و486 كلم في وضعية جد متدهورة، حسب مسؤولي القطاع. 

و يواصل وزير الأشغال العمومية والنقل زيارته لولاية تمنراست غدا الإثنين بتفقد مشاريع لمسالك تربط بين عدة مناطق بجنوب الولاية .

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تمنراست : ضرورة تسريع وتيرة أشغال عصرنة المقاطع المهترئة من الطريق الوطني رقم 1
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 17:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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