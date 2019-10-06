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الجلفة: انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول مواضيع بيئية متعددة

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

الجلفة - انطلقت اليوم الأحد بدار البيئة بولاية الجلفة فعاليات دورة تكوينية لفائدة الصحافة المحلية تندرج في إطار توسيع معارفهم في كثير من المعارف والمواضيع البيئية المتنوعة و كذا كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة.

واستهلت هذه الدورة التكوينية، التي تندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الإتصال و البيئة والطاقات المتجددة لتكوين الصحفيين بتناول محور يتعلق موضوعه بالاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، بتقديم الخطوط العريضة حول هذه المفاهيم البيئية من طرف المهندس و المؤطر، نور الدين سبع.

ويشرف على هذه الدورة، إطارات من قطاع البيئة حيث ستسمح الأشغال التي ستدوم فعالياتها 10 أيام كاملة بتوسيع معارف الصحفيين في كثير من المواضيع البيئية وتبسط مفاهيم متعلقة بذات الميدان وكذا بمجال الطاقات المتجددة.

وكان اليوم الأول من هذه الدورة التكوينية التي ينظمها المعهد الوطني للتكوينات البيئية فرصة للصحفيين للتعرض لمفاهيم عامة حول البيئة كما تم الإسهاب في محور العملية التكوينية الخاص بالطاقات المتجددة وأهميتها في تحفيز الاقتصاد وإيجاد بدائل للموارد الطاقوية التقليدية ما يضمن نقاوة للمحيط وفعالية لهذه التقنيات الحديثة .

للإشارة، يتواصل هذا التكوين الذي يدخل ضمن ما يطلق عليه بالبرنامج الوطني للتوعوية والتكوين البيئي لفائدة أسرة الإعلام باستهداف مواضيع أخرى منها ما يتصل بالإنتاج النقي و الاستهلاك المستدام إلى جانب التطرق لموضوع الحفاظ على التنوع البيولوجي وكذا التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة و معالجة محور أخر هام يتعلق بالتسيير المدمج للنفايات.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجلفة: انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول مواضيع بيئية متعددة
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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