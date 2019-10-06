سيدي بلعباس: نفوق أسماك جراء نقص الأكسجين ببحيرة سيدي محمد بن علي

سيدي بلعباس ـ تم تسجيل نفوق 47 سمكة من نوع الشبوط الفضي على مستوى بحيرة سيدي محمد بن علي (سيدي بلعباس) وذلك خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما علم اليوم الأحد لدى المدير المحلي للصيد البحري، حمو فاطمي.

وأوضح ذات المسؤول أن نفوق هذه الأسماك سببه حسب التحليلات الأولية نقص الأكسجين وانخفاض منسوب مياه البحيرة بعد الجفاف الذي عرفته المنطقة في الفترة الأخيرة.

وكشف ذات المصدر أن المديرية المحلية للجزائرية للمياه قامت بقياس كمية الأكسجين داخل البحيرة وتبين تسجيل نقص مما تسبب في نفوق هذه الأسماك، مضيفا أن قلة الأمطار تسببت كذلك في انخفاض منسوب المياه بهذه البحيرة.

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وأمام هذه الوضعية تدخلت فرق مديرية الصيد البحري بتسخير زورق لاستخراج هذه الأسماك بعد نفوقها فضلا عن الاستعانة بفرق صيد خاصة .

وأشار ذات المصدر إلى أن الأمر متحكم فيه من أجل المحافظة على الثروة السمكية التي تم جلبها من المجر والصين خلال سنة 2006 والتي تعيش بهذه البحيرة المتميزة بتنوعها البيئي في انتظار إيجاد حلول لتزويدها بالمياه.