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توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بمياه سد بني سليمان

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 08:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بمياه سد بني سليمان

المدية - أعلن وزير الموارد المائية علي حمام يوم السبت بالمدية عن توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بمياه سد بني سليمان إلى الضعف في غضون سنة.

في تصريح له على هامش عملية غرس الأشجار بالمنحدر المحاذي للسد أكد الوزير أن مساحة الأراضي الفلاحية المسقية المتواجدة بالقرب من سد بني سليمان ستنتقل من "2.000 إلى 4.000 هكتار مع إمكانية توسيعها استجابة لمطالب الفلاحين".

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و أضاف أن 4 مشاريع إنجاز سدود بولاية المدية "توجد حاليا قيد الدراسة" مضيفا أنه "من المنتظر تجسيد مشروعين اثنين من بين هذه المشاريع في غضون سنتين" كما أوضح أن "هذه المشاريع من شأنها تعزيز قدرات تعبئة المياه بالولاية و الوقاية من اضطرابات محتملة في التزويد بالماء الشروب".

من جهة أخرى تعتزم وزارة الموارد المائية حسب السيد حمام تزويد بعض المناطق الصناعية الكبرى بمحطات مصغرة لمعالجة و تطهير المياه بهدف التقليل من خطر التلوث و الرفع من قدرات معالجة النفايات الصناعية".

آخر تعديل على الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:09
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توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بمياه سد بني سليمان
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 08:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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