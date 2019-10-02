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الجلفة : سكان المنطقة الريفية "قمامر" يودعون معاناتهم مع انعدام الماء الشروب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 تشرين1/أكتوير 2019 16:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
الجلفة : سكان المنطقة الريفية &quot;قمامر&quot; يودعون معاناتهم مع انعدام الماء الشروب

الجلفة - ودع سكان المنطقة الريفية "قمامر" الواقعة على بعد 140 كلم جنوب ولاية الجلفة معاناتهم مع انعدام الماء الشروب بهذه المنطقة النائية التابعة إقليميا لبلدية سد رحال، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح الولاية .

وتم التكفل بانشغال ساكنة هذه المنطقة الريفية بعد أن أمر والي الولاية، توفيق ضيف، في وقت سابق مصالح مديرية الموارد المائية بتجهيز البئر العميقة التي تم إنجازها منذ سنوات بهذه الجهة التي يصل فيها عمق الآبار العميقة ما يقارب عن 1.000 متر.

ولأن الانشغال كان في غاية من الأهمية، فقد قوبل العمل الميداني لوضع البئر في الخدمة بحر الأسبوع الجاري بفرحة عارمة لسكان هذه المنطقة الذين حضر بعض منهم بموقع البئر عند تشغيل المضخة في وقت متأخر من الليل،حيث أعربوا عن سعادتهم وتثمينهم لهذه الالتفاتة التي ستمكنهم لا محالة من توديع المعاناة من جلب المياه من مناطق بعيدة وبأسعار خيالية و في نفس الوقت لا تلبي الحاجة الملحة للساكنة.

وللإشارة رصد لعملية تجهيز البئر التي تضمنت إنجاز محول كهربائي ومولد للطاقة بالنظر لعزلة المنطقة عن الشبكة الكهربائية ، غلاف مالي ناهز 11 مليون دج علما أنه أوكلت أشغاله لمؤسسة مقاولاتية جزائرية .

والجدير بالذكر،تم إنجاز البئر العميقة للمنطقة الريفية "قمامر" من طرف شركة صينية كما هو الحال لأربعة أبار أخرى بعدد من المناطق الجنوبية للولاية، التي أنجزت أيضا من طرف شركات أجنبية لخبرتها في هذا المجال حيث خصص لذلك أغلفة مالية معتبرة تفوق 200 مليون دج للبئر الواحدة نظرا لعمقها الذي يتجاوز في بعض من الأماكن 1.500 متر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجلفة : سكان المنطقة الريفية "قمامر" يودعون معاناتهم مع انعدام الماء الشروب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 تشرين1/أكتوير 2019 16:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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الجلفة : سكان المنطقة الريفية "قمامر" يودعون معاناتهم مع انعدام الماء الشروب

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