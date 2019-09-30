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تلمسان : إنشاء ثلاث مناطق نشاط لتربية المائيات

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2019 19:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

تلمسان - تم إنشاء ثلاث مناطق نشاط لتربية المائيات عبر ساحل ولاية تلمسان تشكل فضاء للمستثمرين في هذا القطاع، حسب ما علم اليوم الاثنين من المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية.

وتقع إحدى هذه المناطق في شرق الولاية على بعد 800 متر من ميناء هنين على مستوى المكان المسمى "البراج" بمساحة 8ر2  هكتار يمكنها أن تحتضن ثمانية مشاريع للصيد البحري وتربية المائيات.

أما المنطقة الثانية فتتواجد بالغزوات في المكان المسمى "أداس" على بعد 1 كلم عن الميناء على مساحة تقدر  ب 25ر1 هكتار، حيث يمكنها استقبال ستة مشاريع لتربية المائيات ، والثالثة غربًا ببئر المالح في دائرة مرسى بن مهيدي (4ر2 هكتار)، ويمكن أن تستوعب أربع مزارع للمحار وأربع مزارع سمكية أخرى ومفرختين بسعة تتراوح من 5 إلى 10 ملايين من البلاعيط، ووحدة تعليب ومحطة معالجة و تنقية.

ويتم التخطيط لتحقيق عدد من مزارع تربية المائيات من قبل مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية عبر ساحل الولاية، بما في ذلك ثلاث مزارع للمحار لزراعة بلح البحر بسعة تقديرية سنوية ب 214 طن، واثنان آخران يقعان في منطقة معروف ببلدية مسيرة الفواقة (دائرة مرسى بن مهيدي) وهما في طور تركيب المعدات في البحر وآخر يقع في الوردانية وهو جزء من مشروع متكامل لاستزراع بلح البحر، والدنيس البحري وذئب البحر.

وأضاف المصدر نفسه أن 14 مزرعة سمكية لتربية الدنيس وذئب البحر بقدرة تنبؤية تبلغ 9760 طنًا سنويًا سيتم إنجازها بحلول نهاية عام 2020، فضلا عن مشروع لاستزراع الأسماك في أقفاص عائمة لتربية الدنيس البحري وذئب البحر يتواجد قيد التشغيل بمنطقة هنين. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المزرعة ، التي مكنت من استحداث 14 منصب عمل دائم، 600 طن من الأسماك.

ويتوفر ساحل ولاية تلمسان على عدد معتبر من مواقع تربية المائيات التي يمكن أن تستوعب أكثر من عشرين مزرعة وفق نفس المصدر لافتا إلى أن تربية المائيات البحرية بالولاية تلمسان تستفيد من ظروف بيئية مواتية من حيث جودة المياه، والعمق ، درجة الحرارة وغيرها.

           

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تلمسان : إنشاء ثلاث مناطق نشاط لتربية المائيات
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2019 19:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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