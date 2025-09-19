جيجل: 638 عملية لإعادة تأهيل عديد الهياكل التربوية

جيجل- استفادت ولاية جيجل ب638 عملية لإعادة تأهيل للعديد من الهياكل التربوية حسب ما أفاد به الأمين العام للولاية عز الدين بوطارة .

وأوضح ذات المسؤول على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي أن 568 عملية من مجموع العمليات المسجلة انتهت بها الأشغال في حين أن 28 عملية تبقى الأشغال جارية بها حاليا و42 عملية لم تنطلق الأشغال بها بعد لأسباب مختلفة.

وقد خصص لمجمل هذه العمليات غلاف مالي فاق 375 مليون د.ج ، عبارة عن إعانات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، تم توزيعه على كافة البلديات الثماني والعشرين التي تعدها ولاية جيجل وذلك حسب معيار الأولوية ، إستنادا للمتحدث .

و قد تمثلت مجمل العمليات في القيام بإصلاح دورات المياه وتهيئة ساحات المدارس فضلا عن إصلاح شبكات الصرف الصحي وتحسين شبكة الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية بولاية جيجل تعزز خلال الدخول المدرسي 2019-2020 بثانويتين جديدتين ببلدية الميلية و سطارة ومتوسطة وستة مجمعات مدرسية فضلا عن 34 حجرة توسيع موزعة عبر بلديات الولاية حيث تتوفر الولاية على 384 مؤسسة في الطور الابتدائي و 2 خاصتين و 112 مؤسسة في الطور المتوسط و مؤسسة واحدة خاصة في نفس الطور و 44 مؤسسة في الطور الثانوي .