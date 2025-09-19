وهران : استعدادات حثيثة لتوزيع أزيد من 2.800 مسكن بصيغة ''عدل'' في الفاتح نوفمبر  

وهران - استكملت مؤسسة سونلغاز ربط أغلبية الحصص السكنية لمشروع 2.805 مسكن بصيغة "عدل" على مستوى القطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" (ولاية وهران) بشبكتي الكهرباء و الغاز تحسبا لتوزيعها على أصحابها في الفاتح نوفمبر المقبل, حسب ما استفيد من مصالح الولاية.

وأوضح نفس المصدر بأن الأمين العام للولاية قام الخميس المنصرم بزيارة تفقدية على مستوى القطب العمراني الجديد رفقة المدراء التنفيذيين و المكلف بالسكن على مستوى ديوان الوالي و ممثلي مؤسسة سونلغاز ''السانية'' وشركة المياه والتطهير لوهران ''سيور'' و ذلك للوقوف على مدى احترام التعهدات المقدمة من طرف كل الفاعلين حول مدى تقدم المشاريع الموجهة للإسكان و المقدرة ب 2.805 وحدة سكنية من صيغة ''عدل''.

و بعد استكمال مؤسسة سونلغاز ''السانية'' ربط أغلبية الحصص السكنية بشبكتي الكهرباء و الغاز, وجه هذا المسؤول تعليمات إلى مصالح ''عدل'' بالتسريع باستكمال أشغال التهيئة الخارجية و تزفيت الطرقات و مضاعفة ساعات العمل, "و ذلك لبلوغ الهدف المسطر و هو توزيع 2.805 وحدة سكنية من صيغة "عدل" في التاريخ المحدد".

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وضمن نفس المسعى, ترأس والي وهران, عبد القادر جلاوي, في نهاية الأسبوع اجتماعا خصه لملف السكن حيث أسدى تعليمات إلى المديريات والمصالح المعنية بضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ التي يتم التحضير لها بمناسبة اول نوفمبر الموافق لذكرى اندلاع ثورة التحرير المباركة, وخص بالذكر عملية توزيع 2.805 وحدة سكنية من صيغة عدل, كما أشير إليه.

من جهة أخرى, أكد المسؤول التنفيذي لعاصمة الغرب الجزائري أن عملية ترحيل قاطني السكن الهش و القديم من ضمن أولوياته و كذا الإسراع في توزيع الحصص السكنية ذات الطابع الاجتماعي, مؤكدا على حرصه الشديد على ضمان الشفافية و العدالة من أجل مساواة في معالجة جميع الملفات طبقا للقانون.

وأوضحت مصالح الولاية أنه في هذا السياق أمر الوالي بوضع خطة عمل ممنهج للتسريع في هذه العمليات, كما وعد بالقيام بخرجات ميدانية متكررة "على مستوى المشاريع السكنية الموجهة للتسليم و الأخرى التي تعرف تباطؤا لإعادة بعثها و عن عدم تسامحه عن أي تأخر في إطلاق الأشغال".