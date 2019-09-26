Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ملتقى : الدعوة لمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير دون اللجوء إلى أمر قضائي

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 17:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

سطيف- دعا المحضرون القضائيون الذين شاركوا اليوم الخميس بسطيف في ملتقاهم العلمي الجهوي الثالث إلى تبسيط و تسهيل إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير و ذلك بمباشرة هذه الإجراءات دون اللجوء إلى أمر قضائي وفق القوانين السارية المفعول.

و أوصى المشاركون في ختام هذا اللقاء المنظم بإحدى القاعات الخاصة بوسط المدينة من طرف الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين (ناحية الشرق) و الذي جرى بحضور والي ولاية سطيف عبد المجيد جباري و رئيس ذات المجلس و رئيس الغرفة

الوطنية للمحضرين القضائيين و العديد من رؤساء المحاكم و القضاة و المساعدين القضائيين و ما يفوق 600 محضر قضائي يمثلون 6 مجالس قضائية لناحية شرق البلاد، ب "إلغاء إجراء استصدار أمر قضائي من طرف القائم بالتنفيذ عند مباشرته إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير" .

و أكد المشاركون كذلك على أهمية توحيد الإجراءات المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير سواء بالنسبة للمحضرين القضائيين أو الجهات القضائية المختصة أو المؤسسات المالية و الإدارية المعنية بهذه العمليات، مشيرين إلى ضرورة تعديل بعض المواد في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لاسيما المادة 667 منه في ما يتعلق بإلغاء الأمر القضائي و توضيح الآليات العملية و الإجرائية لتفعيل الحجز على الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات و المؤسسات المالية أو الديون و تفعيل عنصر المباغتة عند توقيع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير .

بدوره صرح رئيس محكمة عين آزال الطيب سماتي على هامش هذا اللقاء لوأج أن مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية هي مرحلة "أساسية" في تقرير الحماية القضائية للحقوق فمن غير المجدي -كما أضاف- إصدار أحكام قضائية و الإبقاء عليها دون تنفيذ  مستدلا بمقولة: "المتقاضي يربح دعواه مرتين أمام محكمة الموضوع وأمام جهة التنفيذ".

و اعتبر أنه "لا جدوى من صدور حكم يكرس الحق لصاحبه إذا لم يتحقق بالتنفيذ"، أي "لا قيمة لحكم أو سند لا يتم تنفيذه" كما أن تنفيذ الأحكام هو الترجمة الفعلية لمنطوقها على الواقع.

من جهة أخرى، اكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق الأستاذ عبد الله مباركية أن هذا اللقاء هو امتداد لسلسلة اللقاءات التي تجريها الغرفة في إطار التكوين المتواصل للمحضرين القضائيين الممارسين و المحضرين القضائيين المتربصين لإطلاعهم بكافة المستجدات و مناقشة انشغالاتهم الميدانية.

و تناول المتدخلون في هذا اللقاء موضوع "الحجز على أموال المدين لدى الغير" من خلال محورين يتعلق الأول ب "حجز ما للمدين لدى الغير" من تقديم الأستاذين الجامعيين نوال رزوق و عمار سمصار و الثاني حول موضوع "الحجز على الأجور و المرتبات" من تقديم رئيس محكمة عين آزال، سماتي الطيب.

كلـمات مفتـاحيــة :
ملتقى : الدعوة لمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير دون اللجوء إلى أمر قضائي
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 17:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.09.26

بن صالح يشيد بإسهام جاك شيراك في تعزيز العلاقات بين الجزائر و فرنسا

19.09.26

الطريق السيار : غلق مؤقت يوم الاحد لنفق الجباحية بالبويرة بسبب الأشغال

19.09.26

نسبة مساهمة قطاع السياحة في استحداث فرص العمل في الجزائر "تتماشى مع المستويات العالمية"

19.09.26

ملتقى : الدعوة لمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير دون اللجوء إلى أمر قضائي

19.09.26

الجيش سيتخذ كافة الإجراءات لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة…

19.09.26

الجزائر-تركيا: التوقيع على عقود إطلاق الدراسات الهندسية للمركب المشترك للبتروكيماويات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.09.24

فئة قليلة من المسؤولين الساميين عمدت على التآمر مع الأعداء ضد الوطن

19.09.25

الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين وطرطاق وحنون ب15 سنة سجنا

19.09.25

مجلس قضاء تيبازة : غرفة الاتهام تقرر الإفراج عن كريم طابو

19.09.23

إطلاق البرنامج الوطني لغرس 41 مليون شجرة ابتداء من اكتوبر المقبل

19.09.23

تزويد كل المعابر الحدودية بأجهزة سكانير لتعزيز مهام المراقبة

19.09.23

عرض مخطط تطوير سوناطراك ومشروع قانون المحروقات في اجتماع مجلس وزاري مشترك